A sertésdrágulás java még csak ez után következik a Hússzövetség szerint, pedig a termék ára eddig is jelentősen emelkedett (csak a comb tartozik az árstopos termékek közé). A disznóhús összességében 13 százalékkal került többe májusban, mint egy évvel korábban.

A szövetség szerint miközben a sertéstartók már most is kétszer annyit fizetnek a takarmányért, mint tavaly, az aszály ezen a helyzeten is ront majd.

Az élőállat-piacon tapasztalt áremelkedéstől messze elmarad az amit az emberek látnak a boltban, ez pedig magában hordozza azt, hogy az árak később még emelkedni fognak - mondta a Híradónak Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke.

A magyar árak jobban emelkednek, mint az uniós átlag

Az ártop ellenére a magyar fogyasztói árak az európai átlagnál jobban emelkednek. Ezt korábban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azzal indokolta, hogy nincs kikötőnk, illetve azzal is érvelt, hogy alacsony a tavalyi bázis.

A Magyar Nemzeti Bank elemzői a Híradónak azzal is magyarázták a szédítő drágulást, hogy alacsony a magyar termelékenység, vagyis hogy egységnyi üzemben, egységnyi idő alatt kevesebb terméket képesek előállítani Magyarországon, mint máshol a régióban.