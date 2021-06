Szijjártó azt írja, hogy tavaly tőle kért dokumentációkat a Sinopharm-oltás bahreini eredményeiről és az általuk küldött dokumentumok nagy segítséget jelentettek a magyarországi felhasználás és engedélyezés során.

Magyarországon már mintegy 500 ezer ember kapta meg a Sinopharm-oltás második adagját is: az első oltás után 28 nappal egy újabb dózissal immunizált emberek nagy része a 60 év felettiek közé tartozik, ami pont az a korosztály, amire még az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is azt mondta, nincs elég bizonyíték a vakcina hatásosságára.

Itthon is többen vizsgáltatták meg, hogy milyen antitestválaszt vált ki náluk a kínai készítmény, és bár hivatalos adatok nincsenek, sokan tapasztalták azt, hogy az elölt vírusos vakcina nem adott nekik ilyen védettséget.

Lapunk több szakértővel is beszélt, akik mind egyetértettek abban, hogy az oltás megóvhatja a beteget a súlyos megbetegedéstől, de a tünetek kialakulása valószínűbb lehet, mint az újabb gyártási technológiával készült oltásoknál.

Vannak országok - Bahrein is ide tartozik - ahol a két Sinopharm-dózist megkapók esetében előirányzott egy harmadik oltást is, de már nem a kínai készítményből, hanem a Pfizer-BioNTech mRNS-alapú vakcinájából.