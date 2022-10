Illegális ásatások egy Árpád-kori temetőben, a dunántúli római villák kifosztása. A magyarországi kincskeresők a mai napig keresnek és találnak is - derül ki a Szabad Európa cikkéből. Érmék ezreit, szobrokat, aranytárgyakat. Visznek mindent, ami mozdítható.

Az értékesebb darabokat vagy a parlament környéki kávézókban adják el milliárdos zuggyűjtőknek, vagy Bécsbe, a kelet-európai és balkáni illegális műkincspiac fellegvárába viszik. Aki kicsiben csinálja, Magyarországon a neten árulja a tárgyakat.

Csaknem egy évtizede még római kori szarkofágot is lehetett venni online. Fémkeresőt bárki vehet Magyarországon, csak épp tiltja a törvény a használatát – de a törvényt szinte senki nem tartja be, a hatóságoknak meg kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy az illegális fémkeresősök nyomába eredjenek.

Bajban vannak a régészek



A régészek versenyt futnak a kincskeresőkkel, de szerintük már rég vesztettek. A szakemberek azt mondták a Szabad Európának: új törvény kell, sokkal szigorúbb; de az sem biztos, hogy megold mindent.

Minden faluban van egy fémkeresős. Alaphangon ebben az országban minimum 2300 aktív amatőr kincskereső van. De valójában ennek a többszöröse. Nagyon sokszor maga a körzeti megbízott, mivel ő az egyetlen rendőr a környéken, őt aztán nem ellenőrzi az égvilágon senki, hiszen ott ő az isten, ő ellenőriz mindenkit, így kedvére fosztogathat - derült ki egy "hivatásos kincskereső" beszámolójából.