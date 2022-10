"Tisztelt képviselőtársaim, szeretném bejelenteni, hogy 2022. június 10-étől a képviselői mandátumomról lemondok" - mondta a május 31-i közgyűlésen a pécsi önkormányzat fideszes képviselője, Bognár László. Azzal indokolta a döntését, hogy már sem a munkahelye, sem a lakhelye nem köti Pécshez. Akkor már másfél éve vezette a Szigetvári Tankerületi Központot, ahol jelenleg is ő a tankerületi igazgató - írja az rtl.hu. Minden reggel sofőr megy érte, és szolgálati autó hozza-viszi az otthona és a munkahelye közötti nagyjából ötven kilométeren – derítette ki Hadházy Ákos országgyűlési képviselő.

Mindez az RTL felvételein is jól látszik. A Híradó kamerái ott voltak, amikor a sofőr péntek reggel hét órakor megérkezett a tankerületi vezetőért, majd nagyjából fél órát várt, mire elindultak Szigetvár felé.

Egy olyan országban, ahol krétára is alig van pénz, elfogadhatatlan, hogy egy tankerületi vezető sofőrrel járjon be a lakhelyétől sok tíz kilométerre – mondta a Híradónak Hadházy Ákos. A Szigetvári Tankerületi Központ korábban azzal került be a hírekbe, hogy augusztus végén kétnapos csapatépítő programra költött el több százezer forintot.

Sofőrt hivatalosan nem kapnak, de kocsit használhatnak



Bognár László nem reagált az RTL megkeresésére. A Klebelsberg Központ azt közölte, hogy a tankerületi vezetőknek nincs személyi sofőrjük, és szolgálati autót sem kapnak személyes használatra. A kocsikat logisztikai, szállítási, ellenőrzési, karbantartási feladatokhoz veszik igénybe, illetve a kötelező hivatalos programokkor használják.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint ordító a különbség a tankerületi központok és az alájuk tartozó iskolák anyagi lehetőségei között. (Korábban a 24.hu számolt be arról, hogy szinte minden tankerületi igazgató felvett 1-2 milliós jutalmat tavaly az év végén, de akadtak olyan vezetők is, akik 4,5 millió forint extrapénzben részesültek.)