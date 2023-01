Most már jól látható a vízszintemelkedés mind a Balatonon, mind pedig a Velencei-tavon is. Tavaly szeptember óta a tavaink 20 centiméterrel magasabbak, mint a minimális vízállások idején. Ez annak köszönhető, hogy novemberben és decemberben már nem volt annyira száraz a vízgyűjtő terület, és az érkező csapadék le tudott folyni a tavakba.A Velencei-tó szintje most már 80 centi körüli, ám még mindig nagyon sok hiányzik a tavaszi, ideális, 160 centiméteres magassághoz. Ha a most következő hónapokban az átlagosnál minden egyes hónap májusig jóval csapadékosabb lesz, akkor közelíthetjük meg az ideális nyár eleji vízállásokat mind a Balatonon, mind pedig a Velencei-tavon.