A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint érdemes pár ezer forintért kátyúkár biztosítást kötni. A közútkezelő cég, illetve az Autóklub is arra figyelmeztet, gondolnunk kell a bizonyítékokra, rendőrt lehet hívni, jegyzőkönyvet felvenni és minden lefotózni, útszakaszt, sérült járművet, tanút lehet hívni, számlákat, sérült alkatrészeket megőrizni.

Fontos tudnivaló, hogy minden esetben a károsultnak kell igazolnia, a kár ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti

– emelte ki Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

Pontosan le kell írnia, hol, mikor, mi történt, érdemes a helyszínen fényképet készítenie, mind a kárt okozó burkolathibáról, mind a sérült gépjárműről. Csatolhat tanúnyilatkozatot is, illetve rendőrségi helyszínelés esetén a rendőrségi iratot is (nem kötelező).

A károsultnak kell bizonyítania azt is, hogy az érvényesíteni kívánt kárösszeg, miért annyi amennyit megjelölt (biztosítói kárfelméréssel, javítási számlával, stb.), valamint csatolnia kell a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát is.

Leggyakoribb elutasítási okok

Az elutasítások leggyakoribb oka, hogy a károsult nem tudja egyértelműen bizonyítani a gépjárművében keletkezett kárát: a káresemény nem olyan módon történt, ahogy bejelentette, a kárt okozó kátyú nem azonosítható be, vagy a sérülés mértéke nincs arányban a kátyú által okozható sérüléssel stb.

Elismert jogalap esetén, amennyiben a károsult számlát nyújt be a kárigénye érvényesítése céljából, az útkezelő független kárszakértő bevonásával dönthet úgy, hogy annak csak egy része reális a káresemény szempontjából, és csak az általa megajánlott összeg kifizetésére lát lehetőséget.

A kárigények mértéke egyébként számos tényezőtől függ, a néhány ezer forintostól a több százezer forintos kárértékig is előfordulhatnak esetek, nyilván a félezernyi igény teljes összege milliós nagyságrendet jelent minden évben, de miként fentebb szó volt róla és az alábbi táblázatból is kiderül, az elutasítások száma jóval magasabb.

A 2022-ben bejelentett kátyúkár-igények:

Összes 458

Elismert 63

Folyamatban 88

Elutasított 307

Így tájékozódjunk az adott útszakasz kezelőjéről

A Magyar Autóklub jogi irodavezetője, Tőkési Alexandra azt hangsúlyozta, hogy közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 35. §-a szerint a káreseményt haladéktalanul be kell jelenteni a káresemény helye szerinti közútkezelőhöz.

Az adott útszakasz kezelőjéről a kira.gov.hu/kira/ oldalon (Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis) található térképek használatával tájékozódhatunk. Az oldalt az ingyenes regisztrációt követően lehet igénybe venni, friss adatokat tartalmaz. A bejelentés igazolható módon, lehetőleg tértivevényes levél útján történjen.

Az Autóklub szerint is a legfontosabb a megfelelő bizonyítás

Lehetőség van rendőrt hívni és jegyzőkönyvet felvetetni a káreseményről (amely jegyzőkönyv külön térjen ki arra is, hogy úthibákra figyelmeztető táblával volt-e jelölve a kérdéses útszakasz). Mindenképpen készítsünk fényképeket a sérült járműről, kerékről, útszakaszról (és a kátyúról).

Ha van tanúja a káreseménynek, akkor az adatait fel kell venni, és a közút kezelőjének bejelenteni. A gépkocsi kijavítása esetén a javítás költségét számlával kell igazolni és a kiszerelt alkatrészeket meg kell őrizni, hogy a kárszakértő megtekinthesse. Célszerű azonban a javítással a közút kezelője által kiküldött kárszakértőt megvárni.

A kárbecslés meghiúsulása esetén kárigény nem érvényesíthető. Ha a balesetben személyi sérülés is történt, akkor az orvosi dokumentációt is be kell mutatni.

A kárigénylő a kártérítési igényének elutasítása ellen polgári peres eljárás keretében élhet jogorvoslattal. Természetesen, ha az autósnak van casco biztosítása, vagy a kötelező biztosításhoz kapcsolódó, kátyúkár biztosítása, akkor a biztosító a kár összegét (illetve a szerződéses konstrukcióhoz igazodóan a kár megfelelő részét) megtéríti.

A kátyúkár biztosítás előnyei

A Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetője, Lambert Gábor szerint jelentősen megkönnyítheti a balesetet szenvedett autós helyzetét, ha rendelkezik kátyúkár biztosítással. Ebben az esetben ugyanis nem az útkezelő, hanem a saját biztosítónk felé jelenthetjük be a kárt.

A biztosító kifizeti a kártérítést, majd utólag rendezi azt az illetékes közútkezelővel. Itt is rendkívül fontos a részletes dokumentáció, ennek hiányában ugyanis a biztosító sem tud fizetni. Mint ahogy akkor sem, ha a megengedettnél gyorsabban hajtott az autós, vagy figyelmeztető tábla jelezte az úthibát.

Kátyúbiztosítást jelenleg önállóan, illetve kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) vagy casco mellé kiegészítő biztosításként köthetnek az autósok, akár évi 2-3 ezer forintért.

Az úthibák miatti balesetek elszenvedőinek fontos tudni, hogy a bejelentéssel a károsultnak a közút fenntartójához kell fordulnia, amely azonban kizárólag olyan esetben fizet kártérítést, ha a közútkezelő felelőssége egyértelmű, a jogalap pedig tisztázott.

A legproblémásabb megyék

2022-ben a legtöbb kátyúkár bejelentés (92) Pest megyében történt, a második „helyezett” Komárom-Esztergom megye (48), a harmadik Nógrád megye (37). Csongrád-Csanád megyében csak 2, Tolna megyében 3, Hajdú-Bihar megyében mindösszesen 5 bejelentés történt.

Ennyi utat újítottak fel tavaly

A napi.hu adatai szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját gépláncaival 800 kilométernyi mellékutat, külső kivitelezők pedig 960 kilométernyi állami utat teljes körűen újítottak fel, idén tavasztól pedig további 130 kilométernyi, már megkezdett felújítás folytatódik.