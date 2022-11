Dühös, részben idézhetetlenül trágár hangvételű olvasói levélben reagált a Falcon pénzügyi csoport egyik ügyfele pénteken megjelent cikkünkre, amelyben arról írtunk, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tiltott betétgyűjtést és piramisjáték építését gyanítva feljelentette a rendőrségen a Falcon Kereskedőház és a Falcon Benefit nevű cégeket. Az ügyfél szerint nem történt bűncselekmény, őt rendben kifizette a cég mindaddig, ameddig az MNB be nem avatkozott a folyamatokba.

Kép: Napi.hu

Kerestük Sólyom Sándor Tamást, de ahhoz a korábbi telefonszámhoz, amelyet megadtak hozzá, nem volt hozzárendelve előfizető. A vállalkozónak a céges nyilvántartás szerint egy budapesti, XIII. kerületi, Kassák Lajos utcai panelházban van a bejelentett lakcíme. Ugyanitt van a Falcon Kereskedőház és a Falcon Benefit székhelye is. A kapucsengőn is szerepel a neve, de a lakásban albérlők laknak, akiknek elérhetőségük sincs a házaspárhoz, mert közvetítőcégen keresztül vették ki a lakást (amely a fényképek alapján egy egyszerű kis, kétszobás ingatlan). Mivel más elérhetőséget nem találtunk a vállalkozóhoz, a Falcon Kereskedőház oldalán megadott e-mail címre küldtük el a kérdéseinket, amelyekre eddig nem érkezett válasz.

Sólyomnak az Opten nyilvántartása szerint összesen 25 cégben van érdekeltsége, ezek közül 10 áll kényszertörlés alatt, 7 felszámolás, kettő pedig végelszámolás alatt. A közvetve hozzá köthető cégek száma ezen felül 41, ezekből 13 áll kényszertörlés, 14 felszámolás egy pedig végelszámolás alatt. Kilenc közvetlen vagy közvetett egykori üzlettársa is el van tiltva a cégvezetéstől, közülük az egyik Sólyomné Komáromy Rita, aki feltehetően a vállalkozó felesége és 2023. december 14-ig nem vállalhat tisztséget magyarországi vállalkozásban.

Nem sólyom, főnix

Már ennyiből is sejteni lehet, hogy Sólyom Sándor valószínűleg nem a megbízható üzletember prototípusa. A jelenleg 62 éves vállalkozó zűrös ügyei miatt már az 1990-es évektől rendszeresen szerepelt a médiahírekben, ezek között botrányok, nyomozások, bűncselekmények és jogerős ítéletek is vannak. A vállalkozó azonban főnixmadárként feltámad a hamvaiból, és valahogy mindig újrakezdi a bizniszt.

Az 1990-es évek végén egy brókercég, az általa 1995-ben alapított Falcon Bróker révén rövid idő alatt félmilliárd forintot bukott el, ennek csaknem a fele a Dunaferr pénze volt, amit azért kapott, hogy megforgassa és gyarapítsa. Ez nem jött össze, a felszámolás során mindössze 3,2 millió forintot találtak meg, a Dunaferr soha nem kapta vissza a pénzét. A rendőrség is nyomozott az ügyben, de nem sikerült bizonyítani a sikkasztást vagy hűtlen kezelést, a tőzsdei árfolyamok alakulásával magyarázták a bukást. A céget 2002-ben, vagyis 20 éve törölték a cégjegyzékből.

A Dunaferr pénzének elsíbolásából nem lett akkora baj, más befektetők viszont szintén keresték a pénzüket az üzletemberen, aki pénzügyi felügyeleti engedély nélkül gyűjtött betétet 20 százalékos kamatígérettel. Azt az ügyet úgy úszta meg, hogy idejekorán kiszállt a brókercég, amelyet egy új tulajdonosra írattak át, akiről utóbb kiderült, hogy egy budaörsi kamionsofőr ellopott személyi igazolványával visszaélő szélhámos. Sólyom egy emberrablási ügybe is belekeveredett, amivel már nem tudta elkerülni az előzetes letartóztatást. Végül jogerősen 2 év 9 hónap szabadságvesztésre ítélték.

Adócsalás, pénzmosás, Fradi-utalvány

Az üzletember ezután sem adta fel, az emberi kapzsiságnál csak a butaság nagyobb alapon újabb kiváló befektetéseket, pénzügyi termékeket talált ki. Az egyik ilyen volt az utalvány-biznisz. Az ő nevéhez fűződik a Fradi-utalvány, a Puebla-utalvány és az Utalvány Tőzsde is. A cafeteria- és adórendszer kiskapuit kihasználni akaró cégek közül több is szerződést kötött a Pueblával, de az utalvány-biznisz végül befuccsolt.

A kibocsátott papírokat egyre kevesebb helyen fogadták el, egy idő után sehol. A Puebla ötletére pedig, hogy a használhatatlan papírokat egy tőzsdén cserélgessék a felhasználók, nem volt vevő az adóhatóság sem. Az különösen kiverte a biztosítékot a NAV-nál, hogy a Puebla vállalta, hogy nem sokkal a kibocsátás után visszavásárolja a munkavállalók számára hasznavehetetlen utalványokat, így a dolgozók valójában készpénzt kaptak cafeteria formájában adó- és járulékkedvezménnyel. Mintegy kétezer cég kapott adóellenőrzést emiatt még évekkel később is.

Az üzletember beszállt néhány sportklubba is támogatóként. A Kaposvári Rákóczi FC többségi tulajdonosa volt a Puebla, amikor a csapat komoly anyagi problémákkal szembesült. Ezeket csak tetézte, hogy Sólyom Sándort egy büntetőperben nem jogerősen ugyan, de három év szabadságvesztésre ítélték. A gyanú szerint prostitúcióból származó pénzt segített tisztára mosni a focicsapaton keresztül mintegy 189 millió forint értékben.

Feltámadt a Falcon

Két évtizeddel a Falcon Bróker törlése után ismét feltámadt a Falcon név. A Falcon Kereskedőház Kft. vegyesen teljesített az elmúlt években, 2020-ban 87 millió forint volt a forgalma, tavaly viszont ennek még a tizede sem, mégis elért 3,76 millió forintos nyereséget. A Falcon Benefitről nincsenek pénzügyi adatok, frissen gründolt cég, csak az idén júliusban jegyezték be. A mindössze 3 millió forintos, főtevékenységét tekintve üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó vállalkozásnak egy valamiből van feltűnően sok: bankszámlából. Összesen 35-öt nyitottak különféle bankoknál, igaz ezekből hetet (mind OTP-s) meg is szüntettek néhány hét után.

Kétmilliárd forint volt a számlájukon Az MNB a piacfelügyeleti eljárás indításával számos bankszámla zárolását is elrendelte, ezáltal mintegy 2 milliárd forintot biztosítva az érintett társaságok, illetve a magánszemély tevékenysége okán esetlegesen kárt szenvedő befektetők későbbi kártalanításához. Az MNB korábbi feljelentése alapján már folyamatban lévő nyomozásra tekintettel az MNB a zár alá vett pénzeszközöket – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – átadja a nyomozó hatóságnak - közölte az MNB.

Az MNB közlése szerint a cégcsoport Budapesten és két vidéki városban tevékenykedett, Pécsett és Debrecenben. A még elérhető honlapjuk szerint is ezeken a helyeken voltak irodáik. Sólyom a jól ismert utalványüzletet gondolta újra, három hónapos futamidő mellett 100 százalékos hozamot ígért a befektetőinek, amit állítólag eddig ki is fizetett - az olvasói levél erről tanúskodik, az MNB viszont keresztülhúzta a számításokat. A jegybank ugyanis jogosulatlan betétgyűjtést látott az akcióban, és piramisjátékot gyanított az ügyben.

A Falcon egyik, most is működő honlapja félig sem készült el, erről az derül ki, hogy hitelrendezéssel, rezsicsökkentéssel és üzemanyagprogrammal kívánnak ügyfeleket szerezni. Úgy tűnik emellett, hogy a kriptotőzsdét is megcélozták, a Falcoin és az Nft menüpontok erre engednek következtetni.