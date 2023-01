Megegyezett meg a 2023-as bérfejlesztésről a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ). A megállapodás szerint a 13. havi juttatás, a SPAR Hűségprogram és a munkavállalók 15 százalékos vásárlási kedvezménye is megmarad. A bérfejlesztést a vállalat idén is kizárólag saját forrás felhasználásával valósítja meg – írja közleményében a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

2023. január 1-jétől a hálózatban kereskedelmi tevékenységet végző munkatársak

elérhető legalacsonyabb alapbére a próbaidőt követően bruttó 330 ezer forint. A gazdasági szempontból kiemelt térségekben a legalacsonyabb bruttó alapbér 350 ezer forint

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó áruházaknál pedig további havi bruttó 10 ezer forint juttatás illeti meg a kollégákat. Ezen kívül, mivel az áruházak egy szűkebb körében a kiemelkedő teljesítmény okozta leterheltségen túl a munkaerőpiaci helyzet is plusz kihívást jelent, az érintett áruházak tekintetében egy új, bruttó 30 ezer forintos juttatást is adnak. Az üzletek méretétől, forgalmától és üzleti teljesítményétől függően az áruházak középvezetői alapbére ezzel egy időben bruttó 380 és 540 ezer forint közötti sávban lesz. Az alapbért ezen felül a vállalat természetesen a jövőben is kiegészíti saját hűségprogramjának elemeivel.

„2017 és 2022 között 48,6 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtottunk végre saját forrásból. Erre a célra 2023-ban 8,7 milliárd forintot fordítunk” – mondta el Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

2023-ban a SPAR Hűségprogram révén a munkatársak továbbra is kihasználhatják a jubileumi juttatás és a SZÉP kártya előnyeit. Ezután is megmarad a 13. havi juttatás, valamint rendelkezésre áll a 15%-os dolgozói vásárlási kedvezmény havi 120 ezer forint vásárlási összeghatárig, amely természetesen jár az új belépő kollégák számára is. A gépkocsival történő munkába járás költségét pedig a törvényben meghatározott 15 Ft/km helyett 35 Ft/km díj megfizetésével téríti meg a SPAR.

Folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy a Magyarországon tevékenykedő boltláncok a munkaerőpiaci helyzetre való tekintettel, folyamatosan fejlesztik a béreket. Olyan cégek is akadnak, amelyek a vágtató inflációra plusz extra fizetésemelésekkel reagáltak.



Amíg azonban a versenyszférában igyekeznek lépést tartani a pénzromlással, addig az állam nagyon nem törődik az alkalmazottjaival. Ebben a körben a leglátványosabb a pedagógusok éhkoppon tartása. A pedagógus-bértábla alapján 2022-ben egy kezdő tanár 312 ezer forint bruttót visz haza, ágazati szakmai pótlékkal. Azonban ami különösen lesújtó, hogy a pályakezdő pedagógusok amúgy sem túl vonzó fizetése 14 éven keresztül nem nő, így a tanárok a 15. iskolaévig a megalázóan alacsony, 200 ezer forint körüli nettó bérért kénytelenek dolgozni.

Láthatólag a kormány is tudatában van annak, hogy a helyzet tarthatatlan: a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára épp a minap beszélt arról, hogy a kormány elkötelezett, hogy minél nagyobb mértékben emelhesse a pedagógusok bérét. Rétvári Bence levezette, hogy három év alatt 75 százalékos béremeléssel egy pedagógus átlagos fizetése 777 ezer forint lehet - ehhez persze a csillagok szerencsés együttállasa mellett, az uniós támogatásokra is szüksége van a kormánynak.