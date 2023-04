A Hungaricool termékverseny 2023-as győztese nehéz pályán indult, hiszen egy gyógynövényes likőrt azonnal mindenki olyan márkákhoz mér, mint az Unicum, vagy a Jägermeister. Gyurján Attila, a Wolf & Lamb márka megálmodója és megalkotója ennek ellenére optimista: “Persze, ezek a nagy márkák fantasztikusak, de egy kézműves termék, mint a mi gyógynövényes likőrünk nagyon más, ennek megfelelően mások is keresik, vásárolják. A kis borászatok és a kézműves sörök az elmúlt években bebizonyították, hogy igény van a különleges, szinte egyedi termékekre.”

Attila nem újonc az élelmiszeriparban, de úgy érezte, hogy előző munkahelye nem nyújt számára elég lehetőséget az innovációra. Önállósodása és első terméke elkészülte tökéletes időzítésnek bizonyult, hiszen szinte teljesen egybeesett a Hungaricool 2023. pályázati felhívásával.

“A Hungaricool nem volt ismeretlen számomra, mivel az előző években figyelemmel kísértem a Cápák között című műsort, illetve magát a termékversenyt is. Azt gondoltam, helyem van a mezőnyben, hiszen egy egyedi receptúra alapján készülő minőségi likőr speciális réspiacot vesz célba. Bízom benne, hogy aki különleges ízre, zamatra, az élményre, nem csak a gyors kábulatra vágyik, meg fogja fizetni a Wolf & Lamb árát.”

“A Hungaricool nagy élmény volt számomra. Izgalmas volt a kiválasztás, a profi átvilágítás, a felkészítés az áruházi megjelenésre. Fantasztikus dolognak tartom, hogy egy ilyen nagy “multi” ennyi időt és energiát áldoz a kisvállalkozók támogatására.”

A jelenleg mindössze két főből álló cég a Hungaricool révén nagyobb piacot, támogatást remél, amihez természetesen maga is hozzáteszi a saját marketingjét. “A SPAR segítségével nagy ismertséget, piacot szerezhetünk, így számítok rá, hogy sokan megszeretik az likőrünket. Nagyon bízom benne, hogy a termékverseny által garantált egy éven túl is benn maradunk az áruházban, és bekerülünk a sikeres, minőségi termékek közé.”

Gyurján Attila számít rá, hogy a Hungaricool termékversenyen elért sikerük után bővülni tudnak. Több új termékben is gondolkodnak, és távlati céljaik között szerepel az is, hogy a jelenlegi bérgyártást egy kis saját üzemmel váltsák ki. Amiben nincs kompromisszum, az a minőség. Ez az, ami a Hungaricoolon is meghozta a sikert és ezt értékeli a vásárlóközönség is.

A Hungaricool győztes Wolf & Lamb termékek 2023. április 13-tól kaphatóak országosan az INTERSPAR áruházakban.

A cikk megjelenését a SPAR Magyarország támogatta.