S&P: felesleges aggódnia a kormánynak az EU szigora miatt

Relatíve fájdalommentesen átvészelheti Magyarország és Lengyelország is az épp zajló politikai vitát az Európai Bizottsággal, így záros időn belül a most még visszatartott források is érkezhetnek a Standard &Poor's hitelminősítő szerint. A térségünk rendkívül jól jön ki a koronavírus járvány okozta válságból, a régió növekedése túlszárnyalja az uniós és a globális átlagot is.