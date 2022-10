Az elektromos buszok üzemeltetése jóval olcsóbb, mint a hagyományos, dízelüzemű buszoké, "körülbelül 60-70 forintos árelőnyt lehet realizálni az üzemeltetésen az eddigi tapasztalatok alapján", ezért is szán a kormány a közösségi közlekedésben nagy szerepet az elektromos közlekedésnek. Ráadásul ellátásbiztonsági szempontból is jobbak, mivel helyben megtermelt villamosenergiával hajthatók és nem "messziről importált fosszilis üzemanyagokkal" - mondta el Steiner Attila a Volánbusz Zrt. sajtónyilvános eseményén beszélt, ahol bemutatták mind a tizenkettő, a Zöld Busz Program támogatásával beszerzett Ikarus 120e típusú elektromos autóbuszt, amelyek már részt is vesznek Székesfehérvár közösségi közlekedésében.

A politikus arról beszélt, hogy az elektromos buszok használata sokat tud csökkenteni a helyi emisszión, ami kiemelt cél Magyarországon, hiszen a közlekedési szektor a teljes magyar károsanyag kibocsátás 20 százalékáért felel és 1997 óta nem csökkent, miközben ebben az időszakban az ország összkibocsátása 34 százalékkal mérséklődött.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester arról beszélt, hogy a tizenkét elektromos Ikarus busz mintegy 1,8 milliárd forintba került, amelynek döntő részét kormánytámogatásból finanszírozták. Megemlítette, hogy készek ezen a területen a további együttműködésre, akár új autóbuszok beszerzésével, akár újabb és újabb technológiai újdonságok bevezetésével, mint a villamosenergia tárolása vagy a villamosáram napelemparkokban történő megtermelése.

Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök-vezérigazgatója felhívta a figyelmet, hogy 2050-re szeretné elérni az ország a nettó klímasemlegességet, amihez már most komoly erőfeszítéséket kell tenni. Úgy vélte, az út egyik fontos mérföldköve a székesfehérvári buszflotta zöldülése, amely példával szolgálhat minden helyi lakos számára és reményei szerint ez előbb-utóbb meglátszik majd a közlekedés más szegmenseiben is.

Már most olcsóbbak az e-buszok

Kruchina Vince, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója közölte, hogy a 12 Ikarus busz összesen 110 ezer kilométert tett meg a helyi közlekedésben és már most látszik, hogy az üzemeltetésük jóval olcsóbb, hiszen dízelüzemű buszokkal ez a táv 18 millió forintnyi üzemanyag felhasználást jelentene. Rámutatott, hogy az elektromos buszozás a környezetvédelemről is szól és a tucatnyi autóbusszal 140 ezer kilogramm szén-dioxid-kibocsátást spóroltak meg.

Tankó Zoltán, az Ikarus Global Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy buszaik a vártnál is kedvezőbb fogyasztást produkálnak városi forgalomban: a járművek 0,9 kilowattórát fogyasztanak kilométerenként, ami nemzetközi szinten is rendkívül alacsony érték.

Az Ikarus 120e típusú, elektromos meghajtású, szóló kivitelű, alacsony padlós, kéttengelyes járművek 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmasak és egy feltöltéssel - az időjárási körülményektől, útviszonyoktól függően - akár 300 kilométert is képesek megtenni. A légkondicionált buszok elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti és vezetéssegítő kamerarendszerrel is rendelkeznek

