A jelenlegi energiaválságban nem a szankciós politika a megoldás, hiszen ezáltal kevesebb energiahordozóval gazdálkodhatunk majd Európában, hanem a mennyiség bővítésére kell fókuszálnunk – mondta el az Indexnek adott interjújában Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára.

A politikus szerint Magyarország ellátásbiztonságának jövője az elektrifikációban van, amelyet segít, hogy működik a Paksi Atomerőmű, és a megújuló energiaforrások is korábban soha nem látott mértékben terjedtek el. Itt okozott kisebb felfordulást a kormány másfél héttel ezelőtti bejelentése, hogy nem engedik a lakossági új napelemes rendszerek hálózati csatlakozását: vagyis a hálózatra nem lehet betáplálni a megtermelt energiát, de szigetes rendszerekben továbbra is telepíthetők panelek a saját igények fedezésére.

„A korábban említett okok miatt olyan mértékben nőtt meg a napenergia felé az igény, hogy muszáj megvalósítanunk előbb a hálózatfejlesztést. Stabilizálni kell a hálózatot, hogy mindenkinek megfelelő minőségben rendelkezésre álljon” – mondta a lépésről Steiner Attila.

Az államtitkár viszont jelezte, hogy a napenergia-betáplálás ideiglenes felfüggesztése nem érinti azokat, akik már betáplálják a megtermelt energiájukat, valamint akik 2022. október 31-ig benyújtják az igényüket. Valamint arra is bátorította a napelemes-fejlesztést tervezőket, hogy akkumulátorokkal kiegészített rendszerekben gondolkodjanak.

A politikus arra is kitért, hogy a döntés ugyan korlátozást is jelent, de egyszerűbb lesz a lakossági napelemek beszerelésének engedélyeztetése. „A családi kiserőmű-kérelmek elbírálása három munkanap alatt meg is történhet. Az igénybejelentésre még lehetőségük van október végéig” – tette hozzá.

Sokat számít az atomenergia

Steiner Attila a magyar elektrifikációt mélyebben kifejtve beszélt, a Paksi Atomerőmű előnyeiről. Szerinte a létesítmény kedvező áron és folyamatosan képes áramot termelni, „ezzel jelentős részt vállal az ország ellátásbiztonságának garantálásában, és segítségével teljesíteni tudjuk azokat a célokat is, amelyeket a karbonkibocsátás csökkentésére megfogalmaztunk.”

Az atomerőmű esetében fontos kiemelni, hogy az elmúlt hetekben valóban stabilan termelt Paks, azonban még október elején sem a névleges termelésen üzemelt a létesítmény. Ez is szerepet játszott abban, hogy az üzemelő atomerőmű valóban olcsón tud áramot termelni, de a kiesések miatt költségesen kellett áramot importálni.

Steiner így is úgy látja, hogy a bővítéssel együtt van lehetőség a magyar energiafüggetlenség megteremtésére. Azt is kijelentette, hogy a rezsicsökkentés jelenlegi fenntartása is lehetetlen lenne az atomenergia nélkül.

Fontos a gázellátás diverzifikálása

A gázellátás diverzifikációját is fontosnak látja, a politikus az összes kormánytaghoz hasonlóan bírálta a szankciókat, de újdonságként alternatívának nevezte a gázmennyiség eltérő forrásokból való beszerzését. Szerinte ha a mennyiségi keresztmetszetek adottak, akkor az az árakra is lefelé hat a gondolatmenete szerint.

A Török Áramlat kapcsán arról beszélt Steiner Attila, hogy a régiónkba stabilan érkezik az orosz gáz: a déli folyosó létesítésének köszönhetően tavaly október óta Szerbián keresztül biztosítva van a magyar ellátás. „Érdemes megjegyezni azt is, hogy egyik napról a másikra nem csökkenthető az orosz gázfüggőség, mivel a szükséges infrastruktúrák létesítése több évet venne igénybe, emellett biztosítani kellene a nyersanyagot is, amely lelőhelyek hiányában Közép-Európában nem áll rendelkezésre” – fogalmazott az államtitkár.

Érdemes megjegyezni, hogy az olcsó gázpiaci helyzet miatt – a meleg időjárás miatt esnek a spotpiaci és fronthavi gázárak a TTF holland gáztőzsdén – már két hónapja nyugati irányból is nagy mennyiségben érkezik földgáz Magyarországra. Sőt, a G7 számításai szerint több tranzit jött orosztól eltérő forrásból, mint a Török Áramlaton.

