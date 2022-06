A kánikulában is be kell tartani a strandolásra vonatkozó szabályokat. Bírság járhat azért, ha valaki tiltott helyen megy a vízbe.

"A legbiztosabb, ha a strandolásra külön elkerített, táblával is megjelölt helyre megyünk, ekkor ugyanis biztosan nem érhet senkit se, rossz értelembe vett meglepetés" - írja a kánikula apropóján a strandolásról szóló szabályokat simertetve a DAS Jogvédelmi Biztosító szakértője, dr. Burján Zsuzsanna.

Fontos, hogy a vonatkozó rendelet szerint minden olyan tevékenység is fürdőzésnek minősül, mely valamilyen úszóeszköz igénybevételével történik. Ilyen a játékcsónak használata is. Tehát minden olyan eszközzel való fürdőzés, melyhez nem kell külön hatósági engedély. Ugyanakkor, e rendelet szerint nem minősül fürdőzésnek a gépi berendezéssel vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz használata.

Mik a konkrét szabályok?

Egyértelműen tilos fürdeni a hajóútban, a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagy hajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében, illetve a vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és rév átkelőhelyek 100 méteres körzetében, valamint a kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszómű állások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízi sportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében.

Tilos a fürdés az egészségre ártalmas vizekben, valamint az olyan határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben (kivéve a strandolásra kijelölt területeket. És aki az éjszakai romantika miatt éjjelre tervezi a strandolását, annak szintén számolnia kell azzal, hogy bizony az éjszaki fürdőzés is tilos.

Ami a nagy tavakat illeti: nem szabad fürdeni vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra.

Változatlanul alapszabály, hogy a 6 éven aluli és úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak és kizárólag felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Mindig, minden esetben vigyázni kell rájuk, nem szabad őket felügyelet nélkül hagyni, mert sajnos könnyen tragédia lehet belőle.

Amit a szabálysértési eljárásról tudni kell

Akik a fenti szabályokat nem tartják be, sajnos továbbra is szabálysértést követnek el. Az érintett személlyel szemben egyértelműen szabálysértési eljárás indult, melynek során a hatályos szabálysértési törvény rendelkezései alapján 5000 forinttól akár 150 000 forintig terjedő bírság is kiszabható, így egy ilyen ballépés komoly anyagi vonzattal is járhat. A bírság összegét a hatóság mérlegeléssel állapítja meg, így az összegszerűség nagyban függ a szabálysértés súlyától is.ű

