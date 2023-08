A külgazdasági- és külügyminiszter azt mondta, a megállapodás legfontosabb területei az energetika, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás.

A miniszter kifejtette, mind a magyar mind a katari kormány a kölcsönös tiszteletre alapuló párbeszédben hisz, külpolitikai stratégiáját is erre építi, emellett mindkét ország békét akar – írja az MTI.

Szijjártó kiemelte, hogy Katar az elmúlt években több fegyveres konfliktus kapcsán is tett békére irányuló erőfeszítéseket. Ezen felül arra is emlékeztetett, hogy Katar a világ elsőszámú LNG-exportőre, és bár jelenlegi kapacitásai is már lekötöttek, 2027-ben a magyar ellátásba is bevonható lesz a cseppfolyósított földgáz, kereskedő vállalatok pedig elmondása szerint már tárgyalnak ennek a lehetőségeiről.

Szijjártó azt is megemlítette, hogy fontos megállapodások születtek a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás terén is, ami két, a magyar technológia számára világszintű terület, melyekre nagy a kereslet az Öböl-régióban is. Hozzátette, az ENSZ-ben való együttműködését is tovább erősíti Magyarország Katar irányába, támogatva a közel-keleti ország jelöltségeit. Hasonló támogatásra számíthat a Magyarország Katar részéről is – tette hozzá.

Májusban a magyar kormán látogatott Katarba