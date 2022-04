A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Bűnügyi Technikai Főosztály, valamint az ELKH Energiatudományi Központ munkatársai 162 ország szakértői előtt mutatták be azt az újszerű helyszínelői eljárást, melyet sugárzó anyagokra fejlesztettek ki. Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett bécsi nemzetközi konferencián tartott bemutató olyan jól sikerült, hogy a magyar újdonság lesz a jövőben az egységes nemzetközi protokoll alapja - olvasható a police.hu-n.

A csapat arra kapott felkérést, hogy demonstrálja azt az általuk sugárzó anyagokra kifejlesztett eljárást, mely az eddigi gyakorlathoz képest egy teljesen új megközelítést képvisel. Ennek lényege, hogy a veszélyes anyagokat nem elszállítást követően, hanem még ott a helyszínen vetik vizsgálat alá, illetve nyerik ki belőle a legtöbb információt.

Megmaradnak a bizonyítékok



Így a nyomkutatás és a bűnjelek rögzítése is ott történik. Ennek azért van jelentősége, mert a korábbi protokoll szerint szállítás előtt az ilyen anyagokat alá szokták vetni a sugárzásmentesítésnek, vagyis a dekontaminálásnak. Ez után azonban már nem marad lehetőség további bizonyítékok begyűjtésére. A dekontamináló anyagok ugyanis megsemmisítik a genetikai anyagmaradványokat és a daktiloszkópiai nyomokat is. Telefon esetében előfordulhat, hogy az egész készüléket is.

Az újszerű protokollt az NNI helyszínelői radiológus szakértőkkel dolgozták ki három év alatt. A Bécsben bemutatott demonstráció volt a többévnyi munka eredménye. A bemutató arra a képzeletbeli bűncselekményre épült, hogy egy elkövető sugárzó anyagot visz lakásának pincéjébe, majd egy metróállomáson való menekülése közben hátrahagy egy sugárzó anyaggal szennyezett hátizsákot.

Streamelték a helyszínelést



A helyszínelő magyar csapatnak így a lakást és a táskát kellett átvizsgálnia, miközben élőben illetve online streamelve 162 ország szakértői nézték árgus szemekkel mozdulataikat. A technikusok egyéni védőeszközökbe beöltözve, speciális sugárzást mérő eszközöket alkalmazva, valamint rádiókommunikációs gázálarcokat öltve magukra hajtották végre a rájuk bízott feladatot: radiológiai bűnjeleket gyűjtöttek össze, sugárzó anyaggal szennyezett mobiltelefont vizsgáltak át, adatokat mentettek ki belőle, sugárzó anyagot rögzítettek, valamint egy speciális fényforrású bűnügyi műszerrel, a Forenscope-pal daktiloszkópiai nyomokat kutattak fel.

Az összetett feladat végrehajtása az új módszernek köszönhetően akkora sikert aratott, hogy még az Interpol és az FBI szakemberei is kiemelték a magyar csapat teljesítményét, és elismerő szavakkal méltatták az új protokollt, ami egy valódi áttörést hozott a nemzetközi szakértők eddig képviselt irányvonalához képest. Ennek köszönhetően ez fogja alapját képezni az ENSZ NAÜ jövőbeli egységes nemzetközi protokolljának, míg az NNI helyszínelői részesei lehetnek annak a nemzetközi nukleráis konferenciának, melyen az új nukleráis törvényeik irányvonalait fogják rögzíteni.