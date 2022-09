Ez kedvező feltételeket teremt a labilis levegőben záporok, zivatarok kialakulásához, amelyekre egy adott ponton akár több alkalommal is lehet számítani. Lokálisan jelentősebb csapadékra is van kilátás az ismétlődő cellaáthelyeződések miatt, sőt heves zivatarok is kialakulhatnak, ezét pár délnyugati megyére 2. fokú figyelmeztetés érvényes.

Az ilyen időjárási helyzet mindig nagy bizonytalansággal terhelt, főleg hogy most még szaharai por is érkezik, amit az időjárási modellek csak nehezen kezelnek.

Ez a por egyébként a csapadékkal együtt kiül maja a tárgyakra is, így most nem érdemes autót mosatni.