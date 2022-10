2019 januárjától határozott felfelé ívelés látható az állásportálon feladott fizikai és szakmunkás munkavállalókat toborzó hirdetések számában: közel harmadával több szakemberrel volt nagyobb az igény idén augusztusban e kategóriában – derül ki a Profession.hu szak- és fizikai munkások munkaerőpici helyzetéről szóló elemzéséből.

Ezzel párhuzamosan a jelentkezések terén a 2020. március-április és a november-decemberi időszakban egy hirtelen emelkedést követően az egy hirdetésre érkező jelentkezések átlaga visszacsökkent a 2019-es szintre: jelenleg számottevő munkaerőhiány tapasztalható.

A több pénzért akkor is lépnének, ha nem értenek a munkakörhöz

Az érintett munkavállalók körében a válaszadók 90 százaléka gondolkodott már a pályaelhagyáson, 66 százalékuk pedig lépéseket is tett annak érdekében, hogy más területen tudjon elhelyezkedni: rendszeresen jelentkeznek olyan álláshirdetésekre, amelyekhez nem rendelkeznek a megfelelő képesítéssel.

A különböző iparágak elszívják egymástól a munkavállalókat, akik akár kisebb mértékű fizetésemelés fejében is hajlandóak a pályaváltásra, kiemelten azokon a területeken, amelyek nem igényelnek különösebb előképzettséget és csupán rövid idő alatt elsajátítható ismereteket, készségeket várnak a jelentkezőktől.

A váltásuk elsődleges motivációja anyagi jellegű.

A profession.hu felületén a takarítás-tisztítás kategóriában meghirdetett állásokra például bolti eladók és pénztárosok, kereskedő-eladó pozícióban dolgozók, valamint anyagmozgatást, rakodást végzők is jelentős számban jelentkeztek. A gépjárművezető, sofőr, futár kategóriában toborzó hirdetésekre a célzott területet követően anyagmozgatás és rakodás, területi képviselő és bolti eladó, pénztáros kategóriákból pályáztak még a szakma képviselő mellett.

Jellemző a kivándorlás is: sosem dolgozott még annyi magyar például Ausztriában, mint amennyit idén júliusban az osztrák társadalombiztosítás adatbázisában nyilvántartottak: közel 114 500 magyar munkavállaló volt ekkor a szomszédos országban ekkor, míg 10 évvel korábban ez a szám éppen csak meghaladta a 40 000 főt.

A keresett szakemberek megtalálása és felvételének hatékonysága érdekében fontos a célcsoportspecifikus kommunikáció mind a kiválasztott csatorna, mind pedig az álláshirdetés összeállítása szempontjából. „Minden álláshirdetésnél az egyszerű, rövid és átlátható szövegezés, a sablonos üzenetek helyett pedig a konkrétumok feltüntetése vezet sikerre. 2022 nyarának végén készített friss kutatásunkból is kiderült, hogy csupán a pozíció megfelelő megnevezése jelentősen növelheti az álláshirdetésre jelentkezők számát: például amikor az »F&B munkatárs« helyett a »reggeliztető/felszolgáló« megnevezés szerepelt, 840 százalékkal több jelentkezőt vonzott a hirdetés” – magyarázza Varga Balázs, a Profession.hu marketingvezetője.

Hasonló HR-problémákról számoltak be korábban az informatikai foglalkoztatók is. Sok IT-s már úgy sem maradna a helyén, ha emelik a bérét, bármi áron átmennének másik munkahelyre.

A jó álláshirdetés 10 pontja

A következő információkat érdemes mindenképpen feltüntetni, hogy a lehető legjobb eredménnyel fusson egy álláshirdetés:

a cég nevét,

a munkavégzés pontos helyét,

rész- vagy teljes munkaidős az állás,

a várható feladatokat,

a fizetést (akár csak bérsávval megadva),

alkalmi vagy hosszú távú lehetőségről van szó,

az elvárt végzettséget,

a műszakok beosztását,

a pozíció egyértelmű megnevezését,

a szükséges munkatapasztalatot.

„Az alapvető pontok mellett informatív jelleggel bírhat még a karrierlehetőségek részletezése, a béren kívüli juttatások, prémiumok és jutalmak, az esetleges parkolóhely és céges busz használata, a jelentkezés módja és az elvárt személyiségi jellemzők. A mobilra optimalizált jelentkezési felület megkönnyíti a felvételi folyamatot. Önéletrajzot csak abban az esetben érdemes kérni, ha a szükséges információkat nem tudjuk begyűjteni a jelentkezési felületen keresztül. Fontos, hogy pályázat beérkezését követően a cég minél előbb keresse fel a munkavállalót” – javasolja a hatékony toborzás érdekében Varga Balázs.