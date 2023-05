A kormány egyelőre nem tartja időszerűnek a szakrendelők formális államosítását, ugyanakkor arról nem akar lemondani, hogy mélyebben beleszóljon a szakrendelők kapacitásgazdálkodásába – tudta meg a Népszava.

A lap úgy tudja, múlt szerdán a kormány tárgyalta a szakrendelők államosításával kapcsolatos javaslatot, de az államosítást nem is tartották időszerűnek, arról döntöttek, hogy meg kell vizsgálni: az ellátásszervezés és kapacitás-szabályozás tekintetében a szakrendelők miként vonhatók be a megyei irányító kórházak felügyelete alá anélkül, hogy a fenntartói státuszuk megváltozna. Mint írják: a szakrendelők sorsával kapcsolatos javaslatait megvitatja a kormányzat a helyhatóságok vezetőivel, az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának (ÖNET) csütörtökre összehívott ülésén is.

A helyhatóságoknak március végéig kellett nyilatkozniuk arról, adják-e vagy sem a járóbetegellátó intézményeiket az államnak.

Körülbelül 133 válaszlevelet várt az OKFŐ hivatala, de a határidő végéig alig több mint száz érkezett vissza.

A fővárosból szinte egyetlen kerületi önkormányzat sem kért az államosításból, a vidékiek közül is csak néhány olyan reakció érkezett, amelyben nem zárkóztak el mereven, írja a lap.