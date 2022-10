Bőven akadnak olyan termékek, amik olcsóbbak ugyanannak a boltláncnak a német boltjában, mint a magyar boltokban – vette észre a Pénzcentrum. A vagdalt, a banán sőt, a Magyarországon gyártott Pick szalámi akár 40 százalékkal is olcsóbb lehet a német üzletekben, mint Magyarországon.

A legfrissebb, augusztusi adatok alapján sehol nem drágultak olyan ütemben az élelmiszerárak, mint Magyarországon. Ezt tekintve nem csoda, hogy az ember jobban jár egy németországi bevásárlással:

a 340 grammos vagdalt Németországban 2,49 euróba (1057 forintba), idehaza pedig 1 199 forintba kerül,

a banán kilója 1,09 euró (463 forint), a magyarországi üzletben pedig a kilós ár 649 forint,

a Pick szalámi kilós egységára 15,96 euró (6 775 forint), Magyarországon pedig 9 734 forint.

A lap egy TikTok-videóra hivatkozik, ami alatt több hozzászóló is megerősíti, hogy hasonló árakat tapasztalnak Németországban. A németországi nettó átlagkereset háromszorosa a magyarénak.

„A tavaszi időszakban sem volt a kormány ellenére idehaza az infláció akkori elszállása. A különböző jóléti intézkedések, mint például az SZJA-visszatérítés vagy a 13. havi nyugdíj rendesen pörgették a keresletet, ami azt eredményezte, hogy az államkasszából kiáramló közel 1000 milliárd forintot gyakorlatilag az infláción keresztül vissza is vándorolt” – mondta a lapnak Raskó György agrárközgazdász.

Ráadásul a kiskereskedelem a különadót áthárította a vásárókra. A helyzet pedig odáig fajult, hogy egy olyan spirál jött létre idehaza, ahol minden piaci szereplő úgy érezte, most jött el az ő ideje is az áremeléshez. A rendkívül gyenge forint is hozzátesz az áremelkedéshez.