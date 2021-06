Új szintre lép a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által megteremtett adatvezérelt döntéshozatal és marketingtervezés, a jövőben ugyanis a szálláshelyek után a vendéglátás és az attrakciók is bekapcsolódnak a rendszerbe.

A most elfogadott módosítás lehetőséget biztosít a kiemelt jelentőségű települések nevesítésére is, amely kedvezőbb helyzetbe hozhatja többek között a világörökségi rangú turisztikai desztinációkat is. A cél, hogy továbbra is fejlődjenek, és még hangsúlyosabban megjelenjenek a marketing- és értékesítési tevékenység során.