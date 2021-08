Azt a DK-ból, a Jobbikból és a Párbeszédből is megerősítették a 24.hu-nak, hogy a hat párt között született egy megállapodás az előválasztás lebonyolításának költségéről. Eszerint minden egyes párt 20–20 millió forintot ad ebbe a tételbe. De a DK és a Jobbik további 20–20 millió forintot tervez hozzáadni az összeghez, tartva attól, hogy az eredetileg betervezett 120 millió forint nem lesz elég. Ez így tehát 160 millió forint, de könnyen elképzelhető, ez sem lesz elég.

Egy komolyan vett, azaz látható egyéni kampány legalább 3–6 millió forintba kerül az előválasztáson – mondta több egyéni jelölt is. Természetesen azokban az egyéni körzetekben, ahol nagyobb verseny ígérkezik, ez az összeg magasabb is lehet. A jelölteknél és a pártoknál is eltérő, hogy ezt az összeget hogyan teremtik elő.

QP | Quality Placement

Akad olyan párt, amelyik azt mondta, hogy az egyéni jelölteknél kétharmadot a párt biztosít, egyharmadot pedig a jelöltnek (adományból, egyéni befizetésből) kell előteremtenie. A szabályok szerint nincs felső határa annak, hogy egy egyéni jelölt mennyit költhet az előválasztás során. Magyarán a „nagyok”, az anyagilag erősebbek nincsenek ilyen módon korlátozva.

Az egyik esélyesebb jelölt pártjától úgy értesültek a 24.hu sajtómunkásai, hogy a „nagyobb” miniszterelnök-jelölti kampányok 50–100 millióba is kerülhetnek, a kisebbek ennél kevesebbe. Ezt alátámasztja, hogy Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországért Mozgalom miniszterelnök-jelöltje a saját költségeivel kapcsolatban úgy fogalmazott: jelenleg 5–10 milliós költésnél jár, tehát a végösszeg a becslése szerint valahol 10 millió felett lesz.

Az érintett pártoktól hiába kérdezték, hogy mekkora a tervezett kampánykerete Dobrev Klárának (DK), Jakab Péternek (Jobbik), Karácsony Gergelynek (MSZP, Párbeszéd, LMP) vagy Fekete-Győr Andrásnak (Momentum). Egyedül a Párbeszéd küldött konkrét számokat: „a Párbeszéd idei költségvetésében előzetesen 40 millió forintot különítettünk el az előválasztásra. Ebből kell finanszíroznunk az előválasztás lebonyolításának ránk eső költségeit, fizetjük a jelöltjeink tervezett kampányköltségeit és az előválasztási mozgósítási kiadásokat is. Ezenfelül a jelölteknek joguk van saját forrásból és adománygyűjtési kampányokból beérkező támogatásokból további kiadásokat vállalni."