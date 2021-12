„Hónapokon keresztül nem tudtuk lebonyolítani az egyébként havonta megszervezett ruhaosztásunkat. Pedig a pandémia okozta korlátozások miatt az egyébként is hátrányos helyzetű családok még nehezebb helyzetbe kerültek. Ekkor a szokásosnál is nagyobb szükségük lett volna a szociális szervezetek nyújtotta segítségre” – hívta fel a hírportálunk figyelmét a problémára egy borsodi településen működő gyermekjóléti központ vezetője.

A 2020-as karácsony időszaka lehetett a legnehezebb a rászorulók számára, hiszen az egy éve novemberben elrendelt gyülekezési tilalom miatt a központ nem tudott adományosztást szervezni.

A vezető beszélt arról is, hogy az intézményük évek óta együttműködik több segélyszervezettel. Velük akkor veszik fel a kapcsolatot, ha a látókörükbe került egy-egy krízisben lévő család. Ilyenkor azok a lehetőségeikhez mérten leginkább adományokkal próbálnak segíteni a rászorulókon. Ezek viszont egyszeri, nem rendszeres segítségnyújtások.

„Némi megkönnyebbülést jelentett tavaly, hogy például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a lezárások alatt is tudott többé-kevésbé segíteni a krízishelyzetbe került családoknak. Azonban az ő kapacitásuk is véges volt ahhoz, hogy a csoportos adományosztásokat kiváltsák a családok egyéni megkeresésével. Ezen alkalmakkor főként tartós élelmiszereket és tisztítószer-adományokat vittek a rászorulóknak. Nekünk ekkortájt rendkívül felgyülemlettek a feladataink. Egyáltalán nem volt kapacitásunk hasonló, egyéni akció szervezésére. Úgy vontak el embereket tőlünk a válságkezelésre hivatkozva, hogy közben rengeteg többletfeladatot kaptunk. Így a raktáraink is telepakolva maradtak. És az országban nem csak mi jártunk így” – mondta a szociális szakember.

Miután idén májusban a kormány feloldotta a legtöbb korlátozást, a gyülekezési tilalom is megszűnt. A központ visszakapta a válságkezelés miatt átvezényelt emberei javát, ezért ismét lehetősége nyílt adományosztást szervezni.

„A nyári és őszi hónapokban gyakorlatilag az összes olyan szervezet megkereste intézményünket az összegyűlt adományok miatt, amelyekkel korábban együttműködésben voltunk. Ők is minél több rászorulót próbáltak kompenzálni a nehéz téli időszak miatt, ahogyan mi is tettük. Azoknak a családoknak viszont télen lett volna nagyobb szükségük a segítségre” - mondta a gyermekjóléti központ vezetője.

A szakember beszélt a közelmúltról is. Az elmúlt hetekben nem volt korlátozva sem az adománygyűjtés, sem azok kiosztása. Egyedül a maszkviselésre vonatkozó szabályokat kellett betartaniuk.

„Úgy látjuk a kollégákkal, hogy ügyeltek arra a döntéshozók, hogy az egy évvel korábbihoz hasonló helyzet ne fordulhasson ismét elő. Hiszen a téli hónapokban rendkívül fontos, hogy a szegényebb rétegekhez is eljussanak a segélyszervezetek élelmiszer- és ruhaadományai”- fogalmazott a szociális szakember.