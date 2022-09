Szektorsemleges finanszírozást javasol a hazai egészségügyben Fendler Judit, aki nem mint a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, hanem mint egészségügyi szakértő tartott előadást a Portfolio egészségügyi konferenciáján, a Privat Health Fórumon.

Kiemelte: jelenleg vegyes finanszírozás van a hazai egészségügyben. A hazai ellátórendszer anomáliáival kapcsolatban elmondta: az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése óta sem tűnt el a tb-finanszírozott ellátásból a hálapénz, és van egy szürke zóna is, példaként említette, hogy Magyarországon a dialízis kezelések 85 százaléka magánszolgáltatók kezében van, ugyanakkor az ellátást a tb-finanszírozza.

A vegyes rendszer hátrányai között említette, hogy igazságtalan, sérül a nemzeti kockázatközösség, nincs definiálva, hogy hogyan lehet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott ellátásokhoz jutni.

Jelentős költségeket lehetne megspórolni

A szektorsemleges finanszírozással a gyógyító és megelőző ellátásokon belül csak a fekvőbeteg-kassza és a diagnosztikai ellátások

15-20 százaléka megspórolható lenne.

A szektorsemleges finanszírozás ellenőrzése a gyógykassza csupán egy százalékát emésztené fel, ami évente 3-6 milliárd forintot jelentene.

Előadásában kitért arra is, hogy azért is lenne érdemes elgondolkodni az általa javasolt finanszírozási modellen, mert javulna a magyar betegek szolgáltatásokhoz való hozzáférése, csökkennének a várólisták, a szektorsemleges finanszírozás bevezetése esetén a biztosítók kiegészítő biztosításokat is köthetnének egyes kényelmi szolgáltatásokra és ezt a lakosság nagyobb része meg is tudná engedni magának, ezáltal emelkedne az öngondoskodás mértéke is és csökkenne az egészségügyben a szakemberhiány is.

Valamint kiemelte, hogy az állam úgy tudna szolgáltatást vásárolni, hogy a beruházást nem ő finanszírozta.

Fendler Judit elmondta: a szektorsemleges finanszírozás legális, transzparens módon megkereshető jövedelmet jelentene az orvosok és a szakdolgozók számára, így nem a magánszféra vagy a külföldi munkavégzés szívná el a szakembereket az egészségügyi ellátásból.

Hangsúlyozta: meg kell akadályozni, hogy ketté szakadjon az ország, hogy vannak olyanok, akik hozzáférnek bizonyos egészségügyi ellátásokhoz és vannak, akik pedig az anyagi helyzetük miatt nem engedhetnek meg kezeléseket.