A közeledő hidegfront előtt viharos szél fúj a Dunántúlon. A legnagyobb széllökések a 70-80 km/h-t is meghaladják, de néhol már 90 km/h-t meghaladó lökéseket voltak. A viharos szél a Balaton vizét is alaposan felkorbácsolja és meg is billenti azt.

A vízügyi mérések szerint Keszthelynél reggel 7 óra 15 perckor még 62 centis volt a vízállás, ami kora délutánra 47 centire csökkent. Balatonaligánál ugyanezen időszak alatt 99-ről 116 centire változott a vízállás. Az emelkedés a balantonfűzfői mérőponton is egyértelműen megfigyelhető: háromnegyed 8 és 12 között, 4 óra leforgása alatt 20 centit emelkedett a vízszint, 11 óra 45 perckor 123 centis volt a vízállás.

Azaz Keszthely és Balatonfűzfő vízállása között ugyanazon időpontban 76 centi volt a különbség, ami jelentős különbség, de meg sem közelíti a tavaly februárban mért 97, és az eddigi legnagyobb 101 centis kilengést - írja az Időkép.