A madridi székhelyű, lebegő szél specialistája, a BlueFloat Energy és az ausztrál Energy Estate 4,3 gigawatt (GW) teljesítményre képes tengeri szélenergia-projektek fejlesztésére szerződtek le- írta meg a Renewables Now. A két cég partnerként dolgozik majd az ausztrál vizeken, első lépésként három projektbe is belekezdenek, de már arról is megállapodtak, hogy jövőre tovább bővítik az együttműködésüket.

A három kezdőprojekttel közül kettő lebegő offshore rendszert jelent majd Új-Dél-Wales területén, illetve a harmadik építkezés - hasonló techológiára épülve - Victoria állam vizein valósul majd meg. Az előbbi projekt egyik telepítése (1,4 GW) főként a szénről és a szénexport-kikötőjéről híres Newcastle közelében épül majd, (a másik, 1,6 GW-os pakk pedig az Illawarra-i régióban); utóbbi pedig - Greater Gippsland Offshore Wind Project néven, 1,3 GW méretben - a Victoria-i Gippsland régiójának partjainál.

A BlueFloat azt is elárulta a bejelentés kapcsán, hogy további helyszíneket értékelnek Victoriában, Dél-Ausztráliában és Tasmániában is - ezek terveiről 2022 elején nyilatkoznának. A cégek a projektköltségekről egyelőre nem nyilatkoztak.