Lényegében minden olyan alternatívára szükségünk van, ami segíthet abban, hogy mérséklődjék az orosz importfüggőségünk. Egy tiszta, versenyképes áron előállítható energiáról van szó - nyilatkozta Kaderják Péter, az előző Orbán-kormány energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára, aki egyebek mellett a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője a HVG-nek arra a hírre reagálva, amely szerint az állam esetleg ismét megnyitja az utat a szélerőművek telepítése előtt.

Most Magyarországon 330 megawatt szélerőmű-kapacitás van; reálisan akár 1500 megawatt olyan potenciál lehet, amely tájképileg még nem teszi tönkre Magyarországot. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi termelés ötszöröse érhető el, és így a szélerőművek a magyarországi áramfogyasztás mintegy 5 százalékát termelnék meg, ha ismét lehetne szélerőműveket telepíteni - véli a szakértő.

Kaderják szerint elég brutális növekedés volt 2017-2018 óta a hazai megújulóenergia-szektorban. "Emlékszem, hogy 2018-ban, amikor az első nyilvános beszélgetések zajlottak a napelemekről az államtitkárságon, azt mondtuk, hogy 2022-2023-ra 3000 megawattos kapacitást kellene kiépíteni, ami akkor ambiciózus cél volt, százszoros növekedést jelentett."

Meg kell oldani az energiatárolás problémáját



"Most 3200 megawatt fölött van a naperőmű-kapacitás, miközben az elosztó és a hálózatos társaságoknál legalább 4000 megawattnyi olyan projekt van, amelyre már a szerződést is kiadták. Ez több paksnyi beépített kapacitással egyenértékű változás" - ismertette a szakértő, hogy milyen komoly kihívásokkal néz szembe az állami szabályzó és hálózatüzemeltető is.

"Az ilyen ütemű fejlesztés bizonyos pontokon korlátokba ütközik. Azt is figyelembe kell venni, hogy a rendszer ne omoljon össze, ne legyenek áramkimaradások. Ha sikerül hálózati tárolókapacitást is betenni a rendszerbe, akkor ki lehet váltani néhány olyan szabályozást végző erőművet is, amely jelenleg orosz gázzal működik" - mondta Kaderják Péter.

A TIM válasza alapján, nem úgy tűnik, hogy egyhamar szélenergia-liberalizáció lesz Palkovics László technológiai miniszter augusztusban a török hírügynökségnek adott interjújában jelezte, hogy a geotermikus és a szélenergiába történő befektetésekkel együtt a következő 10 évben összesen 16 milliárd euró értékben jöhet létre befektetés Magyarországon.

Jelenleg azonban a beépítésre szánt területtől számított 12 kilométeren belül – a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – szélerőmű, szélerőmű-park nem létesülhet. Ez lényegében ellehetetleníti a szélerőművek építését Magyarországon. Ezért Tordai Bence, a Párbeszéd parlamenti képviselője írásban megkérdezte a minisztert, hogy mikorra tervezik a jogszabály módosítását, amely jelenleg indokolatlan mértékben korlátozza a szélerőművek telepítését?

Terveik szerint mikor helyezhetők üzembe új szélerőművek Magyarországon? Palkovics helyett parlamenti államtitkára - egyben fideszes képviselő - Rácz Zsófia válaszolt a képviselői kérdésre. Rácz a tőle megszokott rövid, kevés konkrétumot tartalmazó választ adta, e szerint a jelenlegi veszélyhelyzetben az energiaszuverenitás fokozása érdekében a kormány vizsgálja a lehetséges megújuló energiaforrások alkalmazását. Az iromány utolsó bekezdésében azonban némiképp utalt a feltett kérdésre is, amelyből nem sok jót olvashatnak ki a szélenergia pártolói. Rácz közli, hogy a kormány elsősorban napenergiában gondolkodik: "Fontos kiemelni, hogy a megújuló energiaforrások közül leginkább a napenergiának kedveznek a magyar természeti adottságok, ezért a kormány elsősorban a naperőművek használatát és fejlesztését tartja indokoltnak és célszerűnek."

Takarékoskodni kell az idei télen

Kadaják Péter arról is beszélt a HVG-nek adott interjúban, hogy rövidtávon nem a napelemek fogják megoldani az esetleges hazai energiahiányt, ezt a telet csak a megtakarítások menthetik meg.

"Ez azt jelenti, hogy minden olyan fogyasztást, ami pazarló, ami elkerülhető, ami elhalasztható, ami kiváltható, azt most ki kell iktatni. Ez a leggyorsabban megvalósítható opció. De vigyázni kell, hogy ha valaki azt gondolja, hogy majd árammal váltja ki a gázfogyasztását, az nagyon nagy számlát fog kézhez kapni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy jó információk kerüljenek az emberekhez."

