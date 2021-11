Egy évvel azután, hogy beüzemelték Hollandiában a legnagyobb tengeri szélerőműparkot - amely a világ második legnagyobb tengeri szélerőműparkja - az üzemeltető dán Orsted arról számolt be, hogy tűz károsította az egyik szélturbinát. A hírt The Maritime Executive közölte először azzal, hogy a turbina hibás működése okozta a tüzet. A szélfarm 94 turbinájából jelenleg három van kikapcsolt állapotban, a többi platform akadályok nélkül továbbra is működik.

„Egyetlen alkalmazottunk sem volt a helyszínen, amikor a tűz kitört, és senki sem sérült meg” – közölte az esetről az Orsted. A holland partoktól mintegy 24 kilométerre található helyszínen az üzemeltető és a szélturbinát gyártó Siemens Gamesa közösen keresik a műszaki baleset, illetve az azt kiváltó hiba okát. (A dán energiacég 2020 novemberében fejezte be az összesen 752 MW teljesítményű Borssele 1 és 2 offshore szélerőműpark üzembe helyezését, amelyben a Siemens Gamesa 8 megawattos turbinái dolgoznak.)

A tűz nem tette tönkre teljesen az érintett tornyot, ezért a megsérült szélturbinát szétszedik, majd az ép alkatrészeit valószínűleg újra felhasználják majd. A tűz miatt leállt turbina két szomszédos platformot is "magával rántott", ezek offline állapotban vannak, de már dolgoznak a visszakapcsolásukon, mivel a védelmi leoldáson kívül más gondjuk a jelek szerint nem történt.

A turbinák meghibásodásából eredő tüzek nem túl gyakoriak, leginkább a gépek meghibásodása a kiváltó ok.