A szélerőművek "betiltása" ellen nyújtott be javaslatot az LMP

Tíz éve nem létesült szélerőmű hazánkban, mivel az Orbán-kormány olyan szabályt hozott, hogy egy település 12 kilométeres körzetében nem lehet ilyet telepíteni. Most az LMP határozati javaslatot nyújtott be arról, hogy ezt a távolságot 1,6 kilométerre csökkentsék - Lengyelországban is ennyi a megengedett minimális távolság.