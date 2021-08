A személyi jövedelemadó csökkentése évek óta a kormánypárt céleresztejében van: előbb egykulcsossá tették, majd a mértékét fokozatosan csökkentették - kezdi az szja további mérséklésének lehetséges következményeit fürkésző cikkét a Népszava. Jelenleg az szja általános kulcsa 15 százalék, de vannak kivételek. Idetartoznak egyes alacsonyabb jövedelmű nagycsaládosok, illetve a négy gyermekes nők, akiknek a jövedelmét a parlament adómentessé tette.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szavakban évek óta ambicionálja az egy számjegyű (praktikusan 9 százalékpontos) szja bevezetést. Egy százalékpontnyi szja-csökkentés jelenleg 186 milliárd forint bevételkiesést hoz, de ez már akár jövőre elérheti a 200 milliárd forintot. Vagyis csak a kilenc százalékos szja bevezetése is évi 1200 milliárd forint kiesést jelentene, ami a jövő évre tervezett GDP 2,2 százaléka.

Jövőre, ha átmenetileg is, de bővül a nulla százalékkal adózók köre, ugyanis a gyereket nevelők esetében még azt az adót is visszafizetnék – az átlagbér adótartalmának megfelelő mértékig –, amit a gyerekkedvezményen felül fizettek, s ezen adó-visszatérítés is 500-600 milliárdos kiesést jelent. Erről a lehetőségről a parlament még nem is tárgyalt.

Ezek próbálkozások egyfajta főpróbát is jelenthetnének, ám az állam egyszerűen nem tud lemondani évi 3000 milliárd forint szja-bevételről, miközben még ezzel együtt is 4000 milliárd forint körüli hiánnyal gazdálkodik. Ilyenkor felmerül a kérdés, van-e olyan más bevétel, amiből az állam pótolhatná a kieső bevételeket, ha az áfa 27 százalékos felső kulcs már jelenleg is világrekord.

Egy kiút mutatkozik csak, új adók bevezetése. A zöldadózás, a környezetszennyező tevékenységek (energiaipar, autóhasználat, repülőhasználat) adóztatása, illetve a jövedelem típusú adókkal szemben a vagyon adóztatása. Figyelembe kell venni azonban, hogy a vagyonadók nem csak a milliárdosokat érintik, hisz ma már egy több tízmilliós lakást joggal tekintenek komoly vagyonnak.