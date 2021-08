Egyszerűen nem igaz, hogy az OGYÉI bármikor is politikai nyomás alatt tevékenykedett volna és így alkalmatlanná vált volna feladatai ellátásra. Ezzel szemben a tény az, hogy egy vakcinahiányos időszakban kellett olyan döntéseket hoznunk, amelyek szakmailag megfelelőek és biztosítják a lakosság védelmét a Covid ellen, mégpedig a vakcinák segítségével. Ennek szellemében engedélyezte az OGYÉI az orosz Szputnyik V vakcinát, amelynek mindenre kiterjedő értékelése során számos kockázatot és előnyt elemeztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az előnyök meghaladják a kockázatokat. Más jogszabályi háttérrel, de hasonló formában történt meg a kínai Sinopharm-vakcina engedélyezése is, itt azért, mert a világszerte beadott több millió oltás ezt lehetővé tette - védte meg a Magyar Nemzetnek adott interjújában Szentiványi a döntést, hogy a két keleti vakcina használatát is jóváhagyták.

Arról is beszélt, hogy akkor, amikor naponta 100-200 ember halt meg Magyarországon, érdemes volt a Sinopharm-vakcina bevetése, amely megfelelő fázisú III vizsgálati eredménnyel rendelkezett. Úgy véli, így sok idős magyar ember életét sikerült megmenteni. "A Pfizer volt az egyedüli európai engedéllyel bíró vakcina, de az is késett. Ha abban a tempóban haladtunk volna tovább, mint amit az akkori készletek lehetővé tettek, több évbe került volna a megfelelő átoltottság elérése" - mondta Szentiványi. Közben a jelenlegi EU-s átoltottság - amely már meghaladja a magyart - azt mutatja, hogy júliusra elérhető volt a gyors átoltottság a nyugati vakcinákkal is.

"Bizonyos idő eltelte után pedig ma már lehetőség van a harmadik oltásra is, amivel meg tudjuk erősíteni az első oltások hatását. Mindezt együtt szemlélve, azt gondolom, nemcsak felelős, de szakmailag megalapozott, jó döntést hoztunk akkor és hozunk azóta is" - összegezte, hogy miért volt jó döntés a Sinopharm használata is, később viszont elmondta, hogy "ezek a döntések egyébként nem voltak könnyű döntések, sok álmatlan éjszakát okoztak nekem és munkatársaimnak is, mert mi sem a háborús helyzetekhez vagyunk szokva".

Majd azt mondta, hogy az OGYÉI-t is folyamatos politikai támadások érték, szerinte a kritikusok "ugyanis nem foglalkoznak a korábban említett népegészségügyi, járványügyi szempontokkal, amelyek figyelmen kívül hagyása viszont nem felelős gondolkodás. De ezek a tudósok legalább jóindulatúan gondolkodnak. Van azonban egy másik réteg, akik – főleg politikai érdekeik által vezérelve – a vakcinaengedélyezést a politikai küzdelmek terepére helyezik, oda, ahová az egyáltalán nem való."

"A harmadik oltás beadása elsősorban az időseknek, a legyengült immunrendszerű betegeknek, továbbá kísérőbetegeségek fennállása esetén ajánlott. Nekik is csak négy-hat hónap elteltével. A negyedik hullám a küszöbön áll, senki sem gondolhatja, hogy Hegyeshalomnál megáll majd a vírus, így erre fel kell készülnünk. A legjobb felkészülés pedig az oltás!" - jelentette ki Szentiványi, aki szerint aki még nem oltatta be magát egyáltalán, mindenképpen tegye meg.

A szakértő úgy látja, hogy a megfelelő és gyors oltási programmal már megállították Magyarországon a járványt.