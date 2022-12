Mozgalmas év volt a SZÉP-kártya számára az idei: első körben az év végéig meghosszabbították az alszámlák közötti átjárhatóságot, majd a kormány februártól májusig engedélyezte, hogy minden SZÉP-kártya minden alszámlájáról lehessen hideg élelmiszert vásárolni az üzletekben, a dohánytermékek és az alkohol kivételével. A rendelkezést végül meghosszabbították július 1-ig.

Most pedig megjelent a Magyar Közlönyben a SZÉP-kártya alszámláinak, ismertebb nevén zsebeinek megszüntetését szabályozó rendelet, amely értelmében 2023-tól összevonják a korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebeket. A SZÉP-kártyákra vonatkozó módosítás megközelítőleg 2,5 millió kártyafelhasználót és közel 50 ezer hazai turisztikai szolgáltatót érint.

A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai alapján a SZÉP-kártya népszerűsége töretlen: 2022 januárja és novembere közt több mint 302 milliárd forintot töltöttek fel a munkáltatók a SZÉP-kártyákra, míg ugyanezen időszak alatt a munkavállalók költései meghaladták a 350 milliárd forintot. 2022. november végén a SZÉP-kártyákon rendelkezésre álló keret mintegy 88 milliárd forint volt.

Hogyan változik a SZÉP-kártya felhasználhatósága a jövő év elejétől?

A változás lényege, hogy a jövő év elejétől egy számla marad a SZÉP-kártya mögött, az eddigi három zsebből csak a szálláshely zseb marad meg.

Ha csak a szálláshely zseb marad meg a SZÉP-kártyán, kevesebb szolgáltatásért fizethetünk vele?

A SZÉP-kártyával fizethető szolgáltatások változatlanok maradnak: a szálláshely zsebről lehet majd mindenért fizetni, amit korábban a három zseb bármelyikéről lehetett.

Mikortól lépnek életbe az új, 2023-as SZÉP-kártya szabályok?

Az új jogszabályok 2023. január 9-től érvényesek.

Mi lesz az eddigi vendéglátás és szabadidő zsebben lévő pénzek sorsa a SZÉP-kártyákon?

A korábban a vendéglátás és a szabadidő zseben lévő pénzeket 2023. január 8-án átvezetik a szálláshely zsebre.

Pénz tehát az év elejétől a zsebek megszűnésével sem vész el: január 9-től összevonják a korábbi szabadidő, vendéglátás és szálláshely zsebek, így összeadódnak az egyes alszámlákra feltöltött összegek.

Mi történik a SZÉP-kártyákról el nem költött összegekkel?

Az OTP tájékoztatása szerint az el nem költött összegek díjterhelése nem változott, a 2022. október 15. előtt utalt összegeket 2023. május 31-ig lehet díjmentesen felhasználni, az el nem költött összegrészre június 1-jén terhelik a 15 százalékos díjat.

Mi indokolja a SZÉP-kártyákra vonatkozó legutóbbi változást? Kinek és miért lesz ez jó?

A Magyar Turisztikai Ügynökség véleményezésével született módosítástól azt várja a törvényalkotó, hogy a SZÉP-kártya továbbra is a belföldi turizmus egyik motorja legyen és tovább nőjön a népszerűsége. Arról nem is beszélve, hogy az év elejétől szolgáltatók SZÉP-kártyákkal kapcsolatos adminisztrációs terhei is csökkennek.

Valamint azt, hogy az új szabályok mind a kártyatulajdonosok, mind az elfogadóhelyek, a vállalkozások számára könnyítést és támogatást jelentsenek a jelenlegi energiaválság inflációs közegében. A kormány azt reméli, hogy a most életbe lépett módosítás elsősorban a vidéki szolgáltatók forgalomnövekedéséhez és rentábilis működéséhez járulhat hozzá.

A kártyatulajdonosoknak azért is lehet előnyös a jövőben az új rendszer, mert különösebb megkötések nélkül költhetik el a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket. Mostantól ezt sem kell ellenőrizgetni, hogy az egyes zsebekben mekkora a rendelkezésre álló, elkölthető összeg.