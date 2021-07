Jelentősen megnőtt az érdeklődés a SZÉP kártyák iránt a kártyabirtokosok és az elfogadóhelyek részéről is az április 25-től életbe lépő és december 31-ig érvényes alszámlák közötti átjárhatóságnak, valamint a juttatásokra vonatkozó szociális hozzájárulási adómentességnek is köszönhetően. Míg tavaly egész évben több mint 4 ezer vállalkozás csatlakozott a programhoz, idén az első félévben több mint 3400-zal bővült a K&H SZÉP kártya elfogadóhelyek száma. Ezzel országos szinten közel 34 ezerre nőtt a fizetési lehetőségek száma.

Az alszámlák közötti átjárhatóság a kártyahasználatban is látványos növekedést produkált. Amíg az első negyedévben csupán 3 százalékkal emelkedett a tavalyi időszakhoz képest a K&H SZÉP kártya forgalom, addig az első hat hónapban már 55 százalékos növekedés látható. Ezzel az első félévben a K&H SZÉP kártya költések elérték a 11 milliárd forintot.

A szálláshely és a szabadidő egyenleget leették

Mindez nagyban annak köszönhető, hogy a vírus miatti korlátozások hatására háttérbe szoruló szálláshely és szabadidő alszámlák újra használatba kerültek: az előbbinél 125, az utóbbi esetében 100 százalékkal emelkedett a forgalom az első félévben a tavalyi év azonos időszakához képest. Emellett a vendéglátás alszámláról kifizetett összeg is tovább emelkedett: itt tavalyhoz képest 37 százalékos a növekedés, ami így összességében több mint 7,5 milliárdos forgalmat jelent.

A jóváírások szempontjából viszont nem okozott meglepetést az elmúlt félév. Megtartotta első helyét a vendéglátás alszámla, amin 24 százalékkal növekedett a feltöltés, míg a szabadidő és a szálláshely alszámlákra 13, illetve 3 százalékkal került több pénz, mint tavaly ilyenkor.

A SZÉP kártyával a szálláshelyek számlái mellett gyógyfürdő, strand, vízipark vagy állatkerti belépőt is lehet vásárolni. Sőt, hajózást, kisvasutazást, lovaglást vagy horgászjegyet is fizethetnek a kártyabirtokosok az egyenlegünkből. Azok számára pedig, akik az elmúlt másfél év bizonytalansága után inkább az egészségükre fókuszálnának, remek lehetőséget nyújt a nem orvosi jellegű fizikoterápiás kezelés, a gyógymasszázs vagy a csontkovács igénybevételére is.