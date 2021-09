A nyári hónapokban erőteljesen megugrott a K&H Szép-kártya használata, az előző évekhez és a megelőző hónapokhoz képest is. A három alszámláról együttes költések összege már az év első nyolc hónapjában megközelítette a 19 milliárd forintot, ezzel pedig meghaladta a tavalyi teljes év 18,6 milliárd forintos eredményét. A kiugró növekedésben szerepet játszhat, hogy az alszámlák 2021. április 25. és december 31. között átjárhatók – vagyis bármely alszámláról bármely elfogadóhelyen lehet fizetni. A növekedést segítette, hogy a kártyabirtokosok a tavalyi év második felétől és idén is több juttatást kaptak a szociális hozzájárulási adó mentességnek köszönhetően, és a tavalyi juttatások egy része is idén került elköltésre.

A K&H Szép-kártya forgalma hagyományosan a vendéglátás alszámla esetében a legmagasabb, idén a teljes költés közel kétharmadát (63 százalék) ez az alszámla teszi ki. Ezzel együtt látványosan nőtt az utóbbi időben a szabadidő alszámla népszerűsége, aminek a használata az elmúlt nyolc hónapban 32 százalékkal meghaladta a teljes tavalyi költést. A három alszámla közül a szálláshely alszámlánál figyelhető meg a legkiugróbb növekedés. Az elmúlt nyolc hónapban 49 százalékkal, azaz közel másfélszeresére nőtt a szálláshely alszámla költés a teljes 2020-as évhez képest, holott már tavaly is erőteljes volt a belföldi turizmus hatása. Budapest, Siófok és Balatonfüred – ezek voltak idén a legkedveltebb úti célok a K&H Szép-kártya szállás alszámla költései alapján, de Hajdúszoboszló, Zalakaros, Sárvár és Hévíz is előkelő helyet foglalt el.

Idén a K&H Szép-kártya elfogadóhelyek számában is hatalmas ugrás történt. Míg 2019-ben és 2020-ban éves szinten 2-3 ezerrel növekedett az elfogadóhelyek száma, addig az idei növekedés már most meghaladja az ötezret. Ezzel a K&H Szép-kártyát több mint 33 ezer elfogadóhelyen fogadják el. A rendkívül dinamikus növekedés oka egyértelműen az lehet, hogy a több mint negyedmillió K&H Szép-kártya tulajdonos jelentős vásárlóerőt jelent, hiszen a költéseik idén akár a 25 milliárd forintot is meghaladhatják.