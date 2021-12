A pandémia felgyorsította a kozmetikumoktól való elmozdulást a bőr- és a hajápolás, valamint a "self care" jelenség felé. A járványhelyzet gazdasági következményei ugyanakkor a következő években is érezhetők lesznek: a szépségipar globális bevételének összege ugyanis világszinten a 35 százalékos csökkenést is elérheti.

A hazai illatszer nagykereskedelemmel foglalkozó cégekre a teljes iparágat megrengető nehézségek jelentős hatást gyakoroltak. A három legnagyobb hazai vállalat közül egyik sem tudta árbevételét növelni 2020-ban.

A legnagyobb nettó árbevételt a L'Oréal Magyarország Kft. könyvelte el: 2019-ben 20,3 milliárd forintot, míg tavaly 19,9 milliárd forintot értek el.

A második legnagyobb kereskedő, az Avon Cosmetics Hungary 2019-ben valamivel több mint 20 milliárd forintos nettó árbevételt, míg tavaly 18,7 milliárd forintot ért el. A harmadik legnagyobb forgalmat a Johnson&Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. hozta. Két éve 17,4, tavaly 15,4 milliárd forint nettó árbevétellel.

A kiskereskedelmi szereplőknél más a trend

A cégek a felmerülő nehézségekhez adaptálták működésüket, újraértékelték kínálatukat, az arcápolásra és a bőr egészségére fókuszálva - írja a McKinsey&Company.

A Rossmann, a DM és a HB Group jelentősen növelte az értékesítésből származó nettó árbevételt. A DM tavalyelőtt több mint 100 milliárd, míg tavaly már a 108 milliárd forintos határt is átlépte. A Rossmann egy év alatt 9 milliárd forinttal több árbevételre tett szert és tavaly már meghaladták a 99 milliárd forintot is. A HB Group közel 7 milliárdos bevétele tavaly már 8,3 milliárd forintra ugrott.

A Dun&Bradstreet adatai szerint 2018-ban 29, 2019-ben 52 és tavaly 17 illatszer-nagykereskedelem főtevékenységű cégalapítás történt. Illatszer-kiskereskedelmi vállalatot viszont 2018-ban 37-szer, 2019-ben 32-szer és tavaly 28-szor jegyeztek be.