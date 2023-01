Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken levélben gratulált Csin Kang új kínai külügyminiszternek előléptetéséhez, valamint Vang Ji eddigi kínai külügyminiszternek ahhoz, hogy kinevezték a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottsága főhivatalának igazgatójává - tájékoztattott a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Az új kínai külügyminiszternek írt levelében Szijjártó Péter üdvözölte, hogy az "olyan mérföldkőnek számító fejlemények sorában", mint Magyarország keleti nyitási politikája, az

Egy övezet, egy út

kezdeményezés, a Kína, valamint Közép- és Kelet-Európa országai közötti együttműködés, továbbá a két ország stratégiai partnerségének létrehozását követően tavaly év végén sikeresen megalakulhatott az "Egy övezet, egy út" kormányközi együttműködési bizottság is. Kiemelte a két ország közti átfogó partnerséget, valamint a kitűnő gazdasági és pénzügyi együttműködést és a közvetlen légijáratok helyreállításának jelentőségét is. Úgy vélekedett, hogy a két ország jelenleg jó pozícióban van a kapcsolatok továbbfejlesztéséhez. Hangoztatta, hogy Magyarország egyértelműen érdekelt Kína és az Európai Unió közötti észszerű együttműködésben is, amely a kölcsönös tiszteleten alapul.

Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy hamarosan személyesen is találkozik Csin Kanggal. A magyar tárcavezető az új külügyi bizottsági vezetőnek írt levelében hangsúlyozta, hogy Kína és Magyarország jelenleg minden eddiginél erősebb kétoldalú kapcsolatokat ápol. Kiemelte a számos ágazatra - köztük a kereskedelemre, a befektetésekre, az oktatásra - és az emberek közötti kapcsolatokra, valamint a kapcsolatépítésre és a pénzügyekre is kiterjedő együttműködést, és köszönetet mondott az eddigi kínai külügyminiszternek az e téren tett személyes erőfeszítéseiért. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a jövőben is együtt dolgoznak majd Vang Jivel a kétoldalú kapcsolatok és partnerség folytatódó kiterjesztésén.