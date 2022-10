A tárcavezető az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vasúti nyomtávváltáson alapuló központjának átadásán arról beszélt, hogy a beruházás akkor kezdődött meg, amikor Kelet és Nyugat együttműködése még komoly perspektívával rendelkezett, amikor úgy tűnt, hogy a Kína és Európa közötti kereskedelmi forgalom akadálymentesen bővülhet a következő időszakban. Azóta viszont a projekt a háború kirobbanásával új értelmet nyert, célja az eredetihez képest időközben megváltozott. Jelenleg az egyik legfontosabb feladat a globális biztonság szempontjából az ukrajnai gabonaexport folytonosságának garantálása, amihez gyors és hatékony szállítási útvonalakra van szükség.

Szerinte így a terminálnak ennek megfelelően óriási szerepe lesz az Ukrajnából származó gabona eljuttatásában a világ legkülönbözőbb pontjaira. „A konstancai kikötő kapacitásai le vannak kötve, a szlovák és a román útvonalak telítettek, a Dunán és a Tiszán az alacsony vízszintek miatt a hajón történő szállítás nem egészen kiszámítható” – magyarázta a politikus az MTI szerint.

„A Fényeslitkétől az észak-adriai kikötőkig vezető a leggyorsabb és leghatékonyabb útvonal annak érdekében, hogy a világ messzi pontjain is szavatolni lehessen az élelmiszerellátás biztonságát” – jelentette ki Szijjártó Péter, majd arról beszélt, hogy Oroszország és Ukrajna szerepe rendkívül jelentős a világ számos országának, köztük sok instabil térség gabonaellátásában, a kivitel leállása vagy visszaesése így akár éhezéshez is vezethet. Szavai szerint ezért is hatalmas lépés, hogy az új központban óránként mintegy 800 tonna gabona átrakására lesz lehetőség, és a kiterjedt tárolási kapacitások is biztosítják, hogy a szomszédos országból érkező áru eljuthasson a célországokba.

„A békében vagyunk érdekeltek a szomszédságban, és reméljük, hogy egyszer ez a terminál majd a békében fogant céljait is teljesíteni tudja” – mondta Szijjártó Péter.

Rekord idő alatt készült a vasúti rakodó

A miniszter méltatta, hogy rekordidő alatt építették meg az egész kontinens legkorszerűbb átrakodó terminálját, ahol modern digitális megoldások segítik a munkát, így egyszerre tudnak átpakolni gyorsan és biztonságosan négy, maximum 740 méteres hosszúságú vonatot.

Tájékoztatása szerint a 30 milliárd forintos beruházással létrejött központban 500 ember fog dolgozni, a kapacitás pedig évi egymillió konténer lesz, kétszerese a Fehéroroszország és Lengyelország határán lévő létesítménynek.

„Mi, magyarok újra tudunk mutatni valami egészen újat és egészen egyedit a világnak” – fogalmazott, szerinte ezzel Magyarország ezzel újra a globális elitbe került a logisztikai ágazatban.

A fényeslitkei terminál elsődleges funkciója, hogy átrakodják az ide beérkező vasúti szállítmányokat, amire azért van szükség, mert míg Európában 1435 milliméteres nyomtávú vasúti síneket használnak, addig Oroszországban és számos más ázsiai országban az 1520 milliméteres nyomtáv terjedt el.

Zöld, nagy és hasznos a terminál

Tálosi János, a beruházó East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatója szerint Európa legnagyobb és legmodernebb, zöld koncepciójú vasúti-közúti logisztikai központja visszahelyezte Magyarországot a vasúti logisztika térképére.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a konténerek kezelése mellett az EWG terminál képes mezőgazdasági termékek, például gabona és napraforgóolaj átrakására. Az ehhez szükséges berendezések beszerzését követően havonta akár 15-20 ezer tonna Ukrajnából érkező gabonát is képesek lesznek majd átrakni más vasúti és közúti szállítóeszközre - tette hozzá.

Az ünnepélyes átadón begördült a terminálra az első, ukrán mezőgazdasági árukat szállító szerelvény, az EWG saját szervezésű szállítmánya. Az Ugrain Trade LLC által feladott, összesen 1146 tonna búza, köles és zöldborsó 44 darab húszlábas konténerben érkezett; a szállítmányt az átrakást követően a Csepeli Szabadkikötőbe szállítják tovább.

A terminálon összesen tíz kilométer hosszúságú normál és széles nyomtávú vasúti pálya, valamint 225 ezer négyzetméter betonburkolat épült. Egy 15 ezer négyzetméteres raktárt is használhatnak a partnerek, de további raktárak, összeszerelő-üzemek létesítésére is lehetőség van a zrt. tulajdonában álló 140 hektáros fejlesztési területen. A teljesen magánbefektetésből megvalósult beruházás közvetlenül mintegy száz új munkahelyet hozott létre a hátrányos helyzetű térségben, a jövő év közepére további létszámbővítés várható - olvasható a sajtóanyagban.

A fényeslitkei az első olyan szárazföldi intermodális kombiterminál Európában, amely saját 5G-hálózatot használ a belső kommunikációra és technológiai eszközeinek működtetésére. Emellett az EWG energiaellátását zöldtechnológiával biztosítják, nagy teljesítményű napelemparkkal, valamint hőszivattyús rendszerrel, a terminál területén pedig elektromos termináltraktorokat és e-autókat is használnak.