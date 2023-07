Szijjártó Péter a japán gazdasági, mezőgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tokiói tárgyalásait követően rámutatott, hogy Magyarországhoz hasonlóan a kelet-ázsiai ország is nagyban támaszkodik a nukleáris energia békés célú felhasználására.

Egy szoros nukleáris ipari együttműködésben állapodtunk meg, amelynek célja az, hogy ezt az olcsó, biztonságos, környezetkímélő energiaelőállítási formát továbbra is hangsúlyosan vehessük figyelembe a saját nemzeti energiastratégiáinkban

– jelentette be.

Szóba került a geopolitikai helyzet is, mivel bár regionális háború zajlik Ukrajnában, az súlyos globális kihatásokkal is bír, következményei még Japánban is érezhetők.

Hazánk pártolja, hogy a NATO-Japán kapcsolat koordináltabbá, szorosabbá váljon, és a kormány ezért dolgozik a minél eredményesebb magyar-japán együttműködés megteremtésén.

Fontos beruházók a japánok Magyarországon

A miniszter közölte, hogy több vállalat és a Japán Üzleti Szövetség (Keidanren) vezetőivel is találkozott. A japán cégek a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, nélkülözhetetlenek voltak az utóbbi években a gazdasági növekedés fenntartásában.

A japán vállalatok az élelmiszeripartól az autóiparon át egészen az elektronikáig újabb beruházásokat terveznek, amivel munkahelyeket fognak létrehozni.

Tavaly elérte a 940 millió dollárt, és ezzel megdőlt a Japánba irányuló magyar kivitel rekordja, ráadásul idén további 30 százalékos növekedést regisztráltak.

Nagyban támaszkodnak a magyar élelmiszerekre

A kelet-ázsiai ország fontos célpontja a magyar élelmiszeripari exportnak, fontos ellátók a hazai cégek például a borsót, a napraforgót, a kacsahúst és a libamájat illetően is.

Korábban megegyeztek arról, hogy az állatok körében kitört vírusok esetében csak az érintett térségekből tiltják meg az exportot, így sokkal rugalmasabbá válhat a baromfi- és a sertéshús kivitele a következő időszakban.

Hamarosan konzuli képviseletet nyit Magyarország Oszakában. Japán G7-es ország, az egyik leggyorsabban és legdinamikusabban fejlődő gazdasággal rendelkezik a világon, szorosan együttműködik a NATO-val és az Európai Unióval is.