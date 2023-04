Megszavazta a Szinyei Merse Pál Gimnázium szülői munkaközössége és diákönkormányzata is, hogy az Óbudai Egyetem legyen a fenntartója az intézmények - tudta meg a Napi.hu.

Pintér Sándor belügyminiszter a tervek szerint május 31-ig dönt az iskola átadásáról. A gimnázium jelenlegi fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ.

Nem példa nélküli, hogy egyetemek közoktatási intézményeket is működtetnek – például a tanárképzéssel is foglalkozó Eötvös Loránd Tudományegyetemnek vagy a Nyíregyházi Egyetemnek is vannak gyakorlóiskolái.

Március elején írtunk arról, hogy az alapítványi fenntartású Óbudai Egyetem bejelentkezett a budapesti, VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium fenntartásának átvételére.

A március 7-én, kedden az egyetem, a tankerület, az önkormányzat, az iskolavezetés és a szülői munkaközösség képviselői egyeztettek egymással. A OE azért szeretné átvenni a Szinyeit, mert nyitni szeretnének a köznevelés irányába - mondta Molnár András, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese a szülőknek.

Az iskolai képzésen nem változtatnának, azt törvény és az iskola szakmai kollektívája határozza meg, csak fenntartóként jelennének meg. Elmondták a szülőknek azt is, hogy az Óbudai Egyetemen két éve történt modellváltás, az alapítványi működéssel nagyobb lett a mozgásterük, a bér, infrastruktúra, a fejlődésük dinamikussá vált, az anyagi forrásaik megvannak az oktatáshoz.