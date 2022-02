Figyelmeztetést kaptak a távmunkában külföldre dolgozók

A járvány miatt is egyre több embert érint a külföldre végzett távmunka Magyarországon. Az szja-bevallási határidő közeledtével most megéri ellenőrizniük, hogy biztosan jól adóznak-e. Egyrészt futhatnak adókockázatot, ha külföldön fizetnek szja-t, illetve kedvezőbb is lehet a magyar szja a számukra, mint a külföldön megfizetett adó - hívja fel a figyelmet az RSM Hungary adótanácsadó a blogján.