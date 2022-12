A 25 és 30 év közötti, gyermeket vállaló női munkavállalókra is kiterjeszti a kormány a személyijövedelemadó-mentességet – jelentette be múlt szerdán Orbán Viktor miniszterelnök. Az erről szóló kormányrendelet is megjelent a szerdai Magyar Közlönyben.

A miniszterelnök korábban arról beszélt,

az új adókedvezmény célja, hogy a fiatalabb korosztályokat is ösztönözze a gyermekvállalásra. Az idei évtől a 25 év alatti fiatal munkavállalók kaptak adómentességet, bruttó bérüket január óta nem terheli a 15 százalékos munkavállalói elvonás.

Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő a Napi.hu megkeresésére korábban arról beszélt, a 30 év alatti, legalább egy gyermeket nevelő nők létszámáról nincs pontos statisztika, de számuk nagy pontossággal megbecsülhető:

mintegy 55 ezer anyát érinthet a 25 és 30 év közötti gyermekes nőkre kiterjesztett kedvezmény.

Számuk ugyanakkor évről évre emelkedik, mivel az adott évben gyermeket vállaló nők között egyre többen vannak azok, akik dolgoztak a szülés előtt – közölte a szakértő.

Hazánkban 2022 harmadik negyedévében 280 ezer 25-29 éves nőt tartott nyilván a statisztika. Közülük jelenleg 215 ezer dolgozik, 2020-ban 25,5 ezer érintettnek született gyermeke. Közülük 18,2 ezren dolgoztak a szülést megelőzően.

Közel negyedével nő az érintettek nettó fizetése

Az szja-mentesség kiterjesztése jelentős összeget hagyna a kedvezményezetteknél. Ha a minimálbér jövő évi összegét, bruttó 232 ezer forintot vesszük alapul, akkor

a havi nettó 154 280 forintos összeg 34 800 forinttal,

éves szinten pedig 417 600 forinttal nő.

Ez 22,6 százalékos nettó béremelkedést eredményezne.

A garantált bérminimum jövőre bruttó 296 400 ezer forintra nő,

nettó összege 197 106 forint, amely 44 460 forinttal,

éves szinten csaknem 533 520 forinttal nő.

Ez szintén 22,6 százalékos nettó béremelkedést jelent.

Fontos, hogy az egy gyermeket nevelők jelenleg is kedvezményben részesülnek. A családi adókedvezmény mértéke egy gyermeknél most tízezer forint, amelyet bármelyik szülő igénybe vehet.