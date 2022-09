A miniszterelnök elárulta - írja az RTL.hu -, hogy végső döntés még nem született, de várhatóan az lesz az intézkedés lényege, hogy azoknak a nőknek, akik 25-30 éves kor között vállalnak gyereket, 30 éves korukig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

Az intézkedés hasonlít a 25 év alattiak szja-mentességére, amelyet a kormány idén januárban vezetett be.

Jelenleg az szja-kulcs 15 százalék.

Másról is szó volt



Orbán Viktor hétfői felszólalásában többek között a szankciókat ostorozta, beszélt azokról a beruházásokról, amelyeket most elhalasztanak, és az elmaradó uniós forrásokról.

Ha a brüsszeli bürokraták mégsem adják ide, ami Magyarországnak jár, akkor máshonnan szerezzük be azt a pénzt, az erre irányuló tárgyalásokat már el is kezdtük. Az EU-n kívül más nemzetközi partnerekkel is tárgyal a kormány - mondta titokzatosan Magyarország miniszterelnöke.