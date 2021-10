A sajtóban megjelent ellentmondásos információk pontosítására tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2022. február 15-éig kiutalandó szja-visszatérítést (előleg) nem kell visszafizetni a bevalláskor (2022. május 20-ig), hiszen akitől év közben szabályosan vonták le az adóelőlegeket, annak az visszajár - írja honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Korábban Angyal József okleveles adószakértő nyilatkozta azt a Szabad Európának, hogy a hatályos adótörvények és jogszabályok szerint kivitelezhetetlen a kormány azon szándéka, hogy az idén befizetett személyi jövedelemadót visszaadják a gyermeket nevelő dolgozóknak. Nem adhatja vissza az állam jövő februárban a gyermeket nevelők idén befizetett személyi jövedelemadóját (szja), mert az nem adó, csak előleg. Viszont ezt az állítást cáfolja egyértelműen a NAV.

Az szja-visszatérítés a családi kedvezményeseknek jár majd, ha a gyermeket nevelő szülők egyike is idén akár csak egy napra is családi kedvezményre (volt) jogosult. Családi kedvezmény pedig annak jár, aki:

gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult,

várandós nő és vele közös háztartásban élő házastárs

a családi pótlékra saját jogán jogosult,

rokkantsági járadékban részesül.

Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés. A 2021. évi alábbi tevékenységekből származó adó jár vissza, és az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem adóra is visszajár. Kiterjed az ekho kétharmadára, a katások utáni tételes adó negyedére a legfeljebb a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalmáig.

A személyi jövedelemadóból eddig is többféle kedvezményt vehettek igénybe a magánszemélyek, ezek továbbra is elérhetők. Továbbá azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe vehetik a visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy élettársak. A visszatérítés az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.

A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, 2021. december 31-ig nyilatkozatot tehetnek. Ha határidőben nyilatkoznak, 2022. február 15-ig ők is megkapják a visszatérítést.