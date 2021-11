A VISSZADO benyújtásával lehet nyilatkozni a jogosultságról az adó-visszatérítésre, a kiutaláshoz szükséges adatokról (belföldi bankszámlaszám vagy postai cím). A NAV 2022. február 15-éig kiutalja az adó-visszatérítést annak, akinek megállapítható a jogosultsága a NAV adatai alapján - olvasható a NAV weboldalán.

Adó-visszatérítésre jogosult az, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult és 2021-ben összevont adóalapba tartozó vagy ekho szerint adózó jövedelmet szerzett vagy bejelentett kisadózó.

Nem kell nyilatkoznia annak, aki családi pótlékot kap, mert az ellátást folyósító szervtől a NAV megkapja a kiutaláshoz szükséges adatokat. Ilyenkor az adó-visszatérítést a NAV arra a postai címre vagy bankszámlaszámra fizeti ki, ahova a családi pótlék érkezik.

Nyilatkozatot kell tennie azoknak, akiknek az adatai (postai utalási cím vagy belföldi fizetési számlaszám, magzat után jogosult várandósság stb.) nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére ahhoz, hogy 2022. február 15-ig megkaphassák az adó-visszatérítést.

A VISSZADO-n a magánszemély nyilatkozhat,

a családi kedvezményre jogosító gyermekek adatairól, azaz azoknak a gyermekeknek az adatairól, aki után családi pótlékra jogosult,

a várandósság tényéről, ha a családi kedvezményre magzat után jogosult,

a jogosultság jogcíméről, azaz arról, hogy a családi kedvezmény gyermek után, magzat után, rokkantsági járadékban részesülőként, családi pótlékra saját maga után jogosultként illeti meg.

a családi kedvezményre jogosult másik fél (házastárs, közjegyzői nyilvántartásban szereplő élettárs vagy bejegyzett élettárs) adatairól,

az adó-visszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatról (belföldi fizetési számlaszám vagy postai utalási cím. A kettő közül csak az egyiket kell beírni).

A VISSZADO-t 2021. december 31-ig lehet beküldeni. A legegyszerűbb, online benyújtás a NAV által ismert adatokkal előre kitöltött VISSZADO a NAV honlapján az Szja-visszatérítés rovatból, a Nyilatkozat gombra kattintva, ügyfélkapus azonosítással érhető el.

A nyilatkozat kitöltéséhez az Új nyomtatvány/bejelentés, majd az Adó-visszatérítés csempére kell kattintani. November közepétől a NAV előre kitölti az utalási adatokat is, ha azok a családi pótlék adatokból a rendelkezésére állnak. Ezeket az adatokat ellenőrizni kell, és ha azok változtak vagy nem teljes körűek, a nyilatkozatot okvetlenül be kell küldeni.

A VISSZADO papíron is kitölthető, postán és személyesen is benyújtható. A VISSZADO letölthető és kinyomtatható a NAV honlapjáról vagy elérhető a NAV ügyfélszolgálatain. A kitöltéshez és beküldéshez használható az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is.

Mivel jár a benyújtási határidő elmulasztása?

A NAV nem utalja ki az adó-visszatérítést előlegként 2022. február 15-ig, ha a magánszemély az év végéig nem nyilatkozik, és ezért a NAV nem ismeri a kiutaláshoz szükséges adatokat. Ilyenkor a jogosult a 21SZJA adóbevallásában igényelheti az adó-visszatérítést 2022. május 20-ig.