A kormány különdíjat fizettet a renkdívüli földgázkészlet létrehozásához

Már korábban döntött az Orbán Viktor vezette kormány, hogy különleges földgázkészletet hoznak létre, amelyhez 1,85 milliárd eurós hitelt is felvesznek. Most emellé vezette be két külön díjtételt is kiszab ennek fenntartásához.