Hatalmas szigor jön az egészségügyben, véget vetnek több rossz beidegződésnek

Közel egy órán át mutatta be a Kórházszövetség konferenciáján a fekvőbetegellátás átalakításának sarokpontjait Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár. Vége lesz az általa kódolóművészetnek nevezett betegellátásnak, átnézik a közbeszerzések rendszerét is és az ágyak számához is hozzá fognak nyúlni.