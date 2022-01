Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) adatai alapján az állami iskolákban 780 tanár esett ki a munkából, mert nem oltatták be magukat. Ezt hétfőn közölték és azt is, hogy a szakszervezetek tévedtek, mert mindenhol rendben el tudott kezdődni a tanítás a téli szünet után. Az érdekképviseletek szerint ennek az az ára, hogy a kieső tanárok helyett a többiek erejükön felül dolgoznak. Sok helyen pedig már a tanárszakos hallgatóknak is állást kínálnak - írja az rtl.hu.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint a hallgatókkal is a kieső tanárokat pótolnák, bár ezt a decemberben kiküldött levelekbe nem írták bele. Az egyikben az áll, hogy olyan negyedéves hallgatókat keresnek, akik koronavírus elleni védőoltással rendelkeznek és óraadói tevékenységet vállalnának. A másikban heti 1-2-3 napra terjedő részmunkaidős állást kínálnak, egyéni megállapodás alapján, úgy, hogy az igazodjon az egyetemi elfoglaltságukhoz.

A Pécsi Tudományegyetem hallgatói is kaptak levelet, ezt az egyetem sajtóosztálya is elismerte az RTL Híradónak. A birtokukba került levél szerint pedagógusok helyettesítésére keresnek tanár szakosokat.

A Híradó kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta:

a szükséges szakmai ismeretekkel már rendelkező hallgatók határozott időre és kizárólag gyakornokként, bevonhatók a feladatellátásba. A sikeres oltási kampány miatt a tanároknak mindössze egy százalékát kellett pótolni.

A Pedagógusok Szakszervezete szerint még ugyanennyien lehetnek, akik csak egyéni mentesítést kaptak az emberi erőforrások miniszterétől az oltás alól. Ez azonban nem a tanév végéig szól.

Ezek a felmentések előbb-utóbb le fognak járni, tehát ez a probléma még csúcsosodni fog. És azt is hozzá kell tenni, hogy ez csak kifejezetten az EMMI által irányított tankerületek létszámára vonatkozik, tehát az ITM, a szakképzési centrumok nevében még semmit nem nyilatkozott – mondta a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Gosztonyi Gábor.

Az ITM azt közölte, hogy a pedagógusok túlnyomó többsége beoltatta magát, és az oktatás zavartalan.