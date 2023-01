„A jelentkezését idén is hét képzőhely várja szerte az országban. Jelentkezni idén már emeltszintű érettségi nélkül is lehet” - posztolt a képzésről Hankó Balázs, felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár, hozzátéve: 2023-ban az ELTE budapesti és szombathelyi kara, valamint Debrecen, Eger, Nyíregyháza, Pécs és Szeged egyetemei is meghirdetik a képzést.

A szak a tavalyi felvételi időszak előtt is komoly reklámot kapott: külön oldala, Instagram-fiókja és Facebook-profilja is van, ahol a felvételizők kedvükre keresgélhettek a szakot meghirdető egyetemek között is.Január 20-án egy ötórás nyílt napot is szerveznek a szaknak a Magyar Természettudományi Múzeumban - számolt be róla az Eduline.

Mi fán terem a Z-szak?

A természettudomány-környezettan tanári szakot meghirdető egyetemek már az első évben is azzal népszerűsítették a képzést, hogy a Z-generációra szabott módszerekkel, gyakorlatorientáltan oktatnak majd. A hallgatók sokat tanulhatnak olyan fontos témákról, mint az ökológiai fenntarthatóság.

Az ötéves tanárképzést elvégzők a felsőtagozatosoknak biológiát, fizikát, kémiát és természettudományt taníthatnak, a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamán pedig természettudományt.

A komoly promóció dacára tavaly a szakot az egész országban összesen tizenhárom hallgató kezdte csak el. Holott természettudományos tárgyakat oktató tanárokból óriási hiány van. Egy 2022-ben elején megjelent kutatásból kiderült, hogy az iskolák 43 százalékában nincs elegendő matematikatanár.