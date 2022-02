Nem írhatnak be az iskolák igazolatlan hiányzást azoknak a tanulóknak, akik a pedagógussztrájk ideje alatt nem tartózkodtak az intézményben - írja a Népszava egy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) eljutott tankerületi levélből.

A sztrájkot követően egyes tankerületi központok arra utasították az iskolákat, hogy a KRÉTA e-naplóban megtartott tanóraként tüntessék fel a munkabeszüntetés miatt meg nem tartott órákat, illetve az iskolában tartózkodó diákok számára megszervezett felügyeletet.

Így a távol maradó tanulóknak is igazolatlan hiányzást kellett adminisztrálni. A PDSZ-hez olyan visszajelzés is érkezett egy iskolából, hogy úgy is tanóraként kellett naplózni a felügyeletet, hogy a valóságban az egyik osztályban a takarítónő, a másikban a szülői munkaközösség vezetője felügyelt a diákokra.

Az e-napló meghamisítását végül az oktatásirányítás is rizikósnak érezhette, ugyanis a módosított utasítás már arról szól, hogy ezeket az órákat elmaradtként kell adminisztrálni. Emellett arra is felhívták az intézményvezetők figyelmét, hogy a sztrájk miatt egyetlen gyermeket sem érhet hátrány, így nem hiányozhatnak igazolatlanul akkor sem, ha a szülők nem igazolták a távolmaradást.