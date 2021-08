Az MSZP–LMP–Párbeszéd közleményére reagálva sükebóka állításnak minősítette a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere, hogy kiárusították volna a főváros vagyonát. Ezzel szemben visszavásárolták a vízműveket, a 2010 előtt előtt kötött metrószerződések módosításával több tíz milliárd forintot szereztek vissza Budapestnek.

A fővárost is érintő kórház-központosítások a törvény erejénél fogva történtek (magyarul: a kormány államosította az önkormányzati vagyont - a szerk.), ezen az alapon valamennyi MSZP-vezette és liberális önkormányzat is „kiárusított” az országban. A Városliget – amely abban az időben részben Zugló tulajdonát is képezte – szintén törvény alapján került az állam kezelésébe, és a város tulajdonában maradt.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Új tulajdonoshoz került a Rác fürdő

Tarlós István szerint a baloldal 2010-ben Budapesten 250 milliárdos adósságállományt, elöregedett járműparkkal rendelkező BKV-t, „már 25-30 éve érintetlen, romhalmaz” 3-as metrót és a félkész, akkor minden forrást felemésztő 4-es metrót hagyott hátra.