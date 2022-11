Jó hír, hogy a gazdaságban sikerült nemzetközi szinten elkerülni a "súlyos szcenáriókat", a magyar növekedés pedig az európai uniós átlag felett maradt, és elindult az alkalmazkodás az energiapiacon.

Az árstabilitás elérésének nincs alternatívája, ugyanakkor az infláció mellett a jövőben fontos indikátor lesz Magyarországon a folyó fizetési mérleg, amelynek egyenlege idén jelentős romláson esett át döntően az energiaköltségek megugrása miatt - mondta az MTI tudósítása szerint az MNB alelnöke.

2022-ben várhatóan 16-17 milliárd forintra rúg az ország energiaszámlája, ami több mint négyszerese a korábbiaknak. Virág Barnabás szerint a folyó fizetési mérleg egyenlege szeptember-októberben túlkerült a mélyponton és a lassú javulás már megindult.

A magyar gazdaság növekedése a szeptemberben előrejelzett 3,5 százaléknál magasabb, 4-5 százalék lehet idén, jövőre pedig 1 százalékra lassul - prognosztizálta az MNB elnöke.

A magyar gazdaságnak jó hír, hogy a német ipar teljesítménye messze nem csökkent olyan drasztikusan, mint ahogy korábban várható volt, a szektor alkalmazkodik az új körülményekhez, a német ipar a gázfelhasználását 25 százalékkal visszafogta.

A háború fizikai közelsége miatt a befektetők érzékenyebbek a kockázatokra, amire a jegybankok "összetett stratégiákkal" reagáltak a régióban. A magyar jegybank a három pillért - alapkamatemelés, likviditás szűkítés és célzott eszközök a devizaigény jegybanki biztosítására - folyamatosan, változó intenzitással használta - mondta el Virág Barnabás.

A likviditás tartós lekötése fontos feladat, az elmúlt években a rendszerbe került 10-11 ezer milliárd forintnyi likviditásnak mindössze a fele van tartósan lekötve, a másik felét gyakorlatilag egynapos betétbe helyezték el.

Még tovább emelkedik az infláció



Az év végéig Magyarországon még várhatóan emelkedni fog az infláció, amiben meghatározó szerepet játszanak az élelmiszerárak. A következő egy-két hónapban lehetnek még meglepetések, a jövő év elejétől azonban a ráta csökkenő pályára áll, a mérséklődés üteme előbb lassú, majd az év közepétől gyorsabb lesz, 2023 végére jó eséllyel újra egyszámjegyű lesz a mutató. "Moderált, alacsony közegbe" 2024-re kerülhet újra az infláció - mondta Virág Barnabás.

Az infláció terén globális szinten fordulat várható a következő hónapokban, 35-40 országban már el is indult az enyhe csökkenés - mutatott rá a szakértő. A gázárak a nyári számokhoz képest jelentősen csökkentek, a világgazdaság működését meghatározó ellátási láncokban javuló tendenciák figyelhetők meg, és a szállítási költségek is lassú csökkenésnek indultak, a globális élelmiszerárak is korrigálnak.

A mérleghiányt javítani, az uniós pénzeket hazahozni kellene



Figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy Európában továbbra is hatszor annyiért lehet gázhoz jutni Amerikához képest, és az olaj is sokkal drágább, ami komoly versenyképességi következményekkel járhat.

Arra a kérdésre, hogy a magyar gazdaság befektetői megítélését mi javíthatná leginkább Virág Barnabás az MTI szerint elmondta, hogy a folyó fizetési mérleg érezhető javítása és az európai uniós pénzekről való megállapodás a legfontosabb.